Повышение Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) тарифов на передачу электроэнергии спровоцирует рост инфляции, что негативно отразится на благополучии населения

Об этом заявили эксперты в комментарии «Сегодня».

По словам руководителя направления "Энергетика" юридической фирмы "Sayenko Kharenko" Марины Грицышиной, рост тарифов на передачу электроэнергии для промышленности приведет к повышению себестоимости украинской продукции. Что, в свою очередь, вызовет рост цен на их товары и услуги, дополнительно осложнив положение граждан.

"Для небытовых потребителей (промышленных потребителей и бизнеса) эти изменения приведут к увеличению расходов на электроэнергию и повлияют на себестоимость продукции. В результате возможен рост цен на товары, работы и услуги", – рассказала Грицышина.

В свою очередь народный депутат Михаил Волынец подчеркивает: рост цен на электроэнергию вследствие повышения нацрегулятором тарифа на передачу приведет к росту коммунальных платежей для населения. Что касается промышленности, которая платит за электричество по более высокому тарифу, то дополнительные расходы будут заложены в себестоимость их продукции. И в конечном итоге за это заплатит население, покупая эту продукцию. С учетом роста безработицы и сокращения доходов населения это станет дополнительным фактором падения благосостояния граждан.

"За это в конечном счете также заплатят граждане. Потому что в итоге подорожают не только коммунальные платежи, но также товары и услуги", – сказал Волынец.

Такого же мнении придерживается экономист Борис Кушнирук, отмечающий, что повышение тарифов на электроэнергию вследствие повышения тарифов на передачу, о чем НКРЭКУ принял решение 7 октября, ударит именно по населению.

"Опосредованно это повышение тарифов ударит по населению. Бизнес будет пытаться переложить эти расходы на плечи населения, повышая цены, чтобы хотя бы выйти на самоокупаемость. Но это будет не так-то просто: доходы населения падают. И если сильно вырастут цены, люди просто перестанут ее покупать", – объяснил Кушнирук

Напомним, ранее сообщалось, что НКРЭКУ согласовала проект постановления, согласно которому с 1 декабря 2020 тариф на передачу электроэнергии вырастет до 312,76 грн / МВт-час, то есть на 30%.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков ранее заявил, что повышение тарифов «Укрэнерго» на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики.

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко назвал намерение НКРЭКУ поднять тариф «Укрэнерго» на передачу тока схемой грабежа потребителей электроэнергии. В свою очередь эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что на попытку повысить тариф «Укрэнерго» должен жестко отреагировать Антимонопольный комитет.