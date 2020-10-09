Очередное повышение тарифов на передачу электроэнергии, которое готовит НКРЭКУ - непродуманный шаг, который приведет к существенному росту расходов бизнеса и населения

Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире программы «Утро с Украиной» на канале «Украина», комментируя намерение НКРЭКУ повысить тариф на передачу тока на 30%.

"В этом году было одно повышение, оно фактически составило 30%. То есть цена раньше была 1 грн. 50 коп. и повысилась до 2 грн. 40 коп. Этого по тем же решениям регулятора НКРЭКУ достаточно для работы "Укрэнерго" как прибыльного предприятия", - считает Корольчук.

По его словам очередное повышение тарифа на передачу электроэнергии нанесет значительный удар, прежде всего по малому бизнесу, который вынужден будет поднять цены на свои товары и услуги, и как следствие – по населению, которые эти товары и услуги покупать.

«Для кафе, ресторанов, небольших предприятия это будет существенным ударом. Возрастет стоимость их услуг и соответствующих товаров. Если раньше определенный товар стоил 30 грн., то он подорожает где - то до 40 грн», - пояснил Корольчук.

Ранее сообщалось, что НКРЭКУ согласовала проект постановления, согласно которому с 1 декабря 2020 года тариф на передачу электроэнергии вырастет до 312,76 грн / МВт-час, то есть на 30%.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока повлечет очередной виток роста цен на товары и услуги. А экономист Сергей Блинов отметил, что тарифы на передачу тока в Украине уже значительно выше рыночных, а их дальнейший рост негативно повлияет на промышленное производство, которое падает в Украине 15 месяцев подряд.