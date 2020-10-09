Созданная государством проблема с многомиллиардной задолженностью за произведённую зеленую электроэнергию в Украине обрушит банковскую систему Украины.

Об этом на пресс-конференции заявил владелец компании "Виндкрафт Украина" Карл Стурен.

«У зеленой энергетики в Украине общая задолженность перед украинскими госбанками 1,5 миллиарда евро. Есть очень большие кредиты перед ЕБРР. Поэтому это касается не только кризиса в энергетике. Это может стать причиной кризиса в банковском секторе. И дальше всем понятно, чем это грозит», - сказал Стурен.

По его словам, государство игнорирует любые возможности для решения проблемы задолженности, которая уже превышает 22 млрд грн.

«Все надеялись, что после принятия закона все будет стабилизироваться, и надеялись на это и девелоперы, и вся зеленая генерация, и банки в том числе. К большому сожалению, мы видим, что до сих пор существует много проблем. И проблемы становятся менее фундаментальны, и все более похожи на чистые манипуляции», - сказал Стурен.

По его словам, инвесторы рассчитывали, что государство, в частности, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг начнет жесткое и эффективное регулирование рынка электроэнергии, что могло бы решить проблему задолженности, однако этого не произошло.

«Да, у нас в стране карантин, у нас экономический кризис. А почему можно нам платить «ноль», а другой вид генерации получает 70-80%? Для меня очевидно, что это политическое решение было, и это является своего рода манипуляцией», - добавил шведский инвестор.

Он отметил, что даже достаточно легкие и быстрые способы для решения проблем государство не использует.

«Эти манипуляции прекратить – не сложно. Это некоторые подзаконные акты. Для этого даже не надо принимать законы. Это подзаконные акты, это решения регулятора некоторых вопросов. И большинство вопросов могли бы решаться таким образом», - подытожил Стурен.

Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями "зеленой" энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на ток для населения.

Как сообщалось, ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором сообщили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями зеленой электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они заявили, что большинство инвесторов в возобновляемую энергетику Украины с ноября 2020 года ускорят подготовку к международным арбитражам против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому, что в июле этого года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.

По информации из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.

Напомним, что 1 августа вступил в силу Закон №810-IX, который подписал президент Владимир Зеленский. Задача закона – и основные положения меморандума между Кабмином и иностранными инвесторами в ВИЭ.