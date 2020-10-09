Списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит «Укрзализниыцю» покупать новые вагоны, хотя значительно важнее направлять инвестиции в обновление железнодорожной инфраструктуры госмонополиста. Об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации вагонов.

«Укрзализныце» тоже придется списать внушительное количество вагонов. А инвестиционные ресурсы, которые есть у УЗ, намного эффективнее направлять в данный момент на расшивку узких мест УЗ и улучшение состояния путей, вместо того, чтобы покупать новые вагоны. Тем более, если старые могли бы еще эксплуатироваться достаточно эффективно», - сказал Каленков.

Он подчеркнул, грузоотправители больше всего заинтересованы, чтобы подвижной состав был надлежащего качества. А техническое состояние вагонов зависит не столько от срока эксплуатации вагонов, сколько от условий и интенсивности эксплуатации. Поэтому грузоотправители предлагают не ограничивать сроки эксплуатации вагонов, а ужесточить технические требования к ним.

«Какое решение видим мы? Не устанавливать какие-то сроки, тем более нереальные, к ограничению сроков эксплуатации вагонов, а ужесточать технические требования. Делать так, чтобы ремонты проходили на сертифицированных площадках, на тех же вагоностроительных комбинатах. Чтобы этот капитальный ремонт позволял эти вагоны эксплуатировать еще достаточный долгий срок», - объяснил Каленков.

Напомним, ранее президент Ассоциации «Укрведтранс», в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы.

В свою очередь вице-президент Всеукраинского Аграрного Совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры списывать рабочие вагоны только из-за возраста очень странным решением, отметив, что вагоны нужно списывать исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.