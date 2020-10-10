Реформа Укртрансбезпеки не дала тех результатов, которых от нее ожидали. Эффективного весового контроля на автомобильных дорогах, фактически, нет

Об этом на своей странице в фейсбук написал председатель парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко.

По словам нардепа, среди имеющихся на автодорогах 78 пунктов контроля не работают 70, большинство из них еще с весны этого года. У инспекторов зарплаты в среднем составляют 4300 гривен в месяц, и это не только не мотивирует их к труду, но и создает коррупционные риски – замечает Александр Скичко.

Несовершенство реформы, пишет он, проявилось также в недоработанной нормативно-правовой базе: «Мининфраструктуры отчитывается о 100 миллионах гривен штрафов, наложенных на нарушителей правил грузоперевозок. Эти деньги, якобы, должны поступить в фонд ремонта дорог. Но почему-то в министерстве молчат, что получить эти деньги от нарушителей почти невозможно из – за отсутствия нормального механизма взыскания. Часть штрафа, фактически, штрафом не является, а называется оплатой за проезд перегруженной машиной. Это легко оспорить в суде»

В проекте госбюджета на 2021 год на финансирование Укртрансбезпеки выделяется меньше денег, чем было в 2020 году. При том, что планируется оборудовать вдвое больше пунктов габаритно-весового контроля.

"Каким образом планируется сделать с меньшим бюджетом вдвое больше? Трудно понять позицию Министерства транспорта и инфраструктуры – почему на этапе формирования бюджета на следующий год оно не нашло аргументов в поддержку Укртрансбезпеки?"- пишет Александр Скичко.

В ближайшее негативным последствием провала реформы УТБ, по мнению нардепа, может стать разрушения перегруженными фурами недавно отремонтированных дорог – а этот ремонт уже обошелся стране в несколько десятков миллиардов гривен.

О реформе Укртрансбезпеки и установка автоматизированных систем весового контроля речь идет еще с осени прошлого года. А в августе 2020 года на неудовлетворительные темпы реформирования публично обратил внимание Президент Зеленский и отдал распоряжение министру транспорта и инфраструктуры Владиславу Криклию ускорить процесс перезагрузки УТБ.