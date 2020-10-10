Настоящая причина обращения НКРЭКУ в правоохранительные органы с заявлением о давлении заключается в желании ее председателя Валерия Тарасюка избежать ответственности за выявленные народными депутатами факты коррупции и миллиардных злоупотреблений

Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат и член Временной следственной комиссии (ВСК) Валентин Наливайченко.

«Поэтому вместо того, чтобы объяснить в СБУ для чего госслужащий, председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк регулярно ездит в Москву, он написал заявление в ГБР. Мол, на него оказывают давление. Давлением, я так понимаю, госслужащий Тарасюк называет выводы нашей Временной следственной комиссии, которая разоблачила несколько вопиющих фактов нарушения им закона», - Наливайченко отреагировал на заявление руководства НКРЭКУ.

Он напомнил, что следственная комиссия составляла регулярные посещения Тарасюком России после аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе, преступное лоббирование импорта электрической энергии из России и бизнес-интересы его семьи в энергетике, которые укрепились после того как он стал председателем комиссии.

«Кстати, Тарасюк обратился в ГБР после того, как Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло против самого Тарасюка дело на основании данных ВСК о бизнес-интересах семьи Тарасюка в энергетике. Сегодня он использовал инструмент заявления НКРЭКУ, чтобы попытаться избежать ответственности за коррупцию во власти", - подчеркнул Наливайченко.

Экс-глава СБУ добавил, что попытка прикрыться «заявлением о давлении» жалкая и ВСК продолжит изучать деятельность НКРЭКУ, «ка привела к миллиардным убыткам государственных энергетических компаний.

"На следующей неделе мы обнародуем новые факты злоупотреблений главы этого государственного органа. И для ГБР, и для СБУ, и для НАБУ. Дальше 100% будет», - подытожил Наливайченко.

Ранее сообщалось, что на 7 октября НАПК начало проверку председателя НКРЭКУ Тарасюка из-за бизнес-интересов его брата в энергетике.

Эти факты выявили депутаты-члены ВСК. По их информации родной брат председателя НКРЭКУ руководит компанией «Эф энд Эм Украина», которая во время работы Тарасюка в НКРЭКУ работала на рынке электроэнергии и была контрагентом ряда государственных предприятий энергетического сектора.

Кроме того депутаты установили, что после 2014 года Тарасюк регулярно посещал Россию, в том числе прямым железнодорожным сообщением Киев-Москва летом 2018 года.