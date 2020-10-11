Нынешний состав НКРЭКУ полностью себя дискредитировал, а жалобы этого органа на якобы давление со стороны народных депутатов связаны с критикой его бездействия и коррумпированности. Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко, член Временной следственной комиссии, которую НКРЭКУ обвинило в давлении.

"Как я понимаю - это сезонное обострение коллективного неконституционного и безответственного органа, который за последние шесть лет полностью себя дискредитировал. Связываю это с моей принципиальной позицией в отношении его бездействия, импотенции, коррумпированности и неконституционности", - прокомментировал заявление НКРЭКУ народный депутат Кучеренко.

Он отдельно отметил злоупотреблениях НКРЭКУ относительно тарифов столичных предприятий теплокоммунэнерго.

"Особенно поражает их мошенническая позиция относительно незаконных начислений для киевлян со стороны» Еврореконструкции» и Киевтеплоэнерго", - добавил Кучеренко.

Напомним, 9 октября НКРЭКУ заявило, что обратилось в ГБР с заявлением о давлении со стороны группы народных депутатов, входящих во временную следственную комиссию, которая изучает злоупотребления на энергорынке.

За два дня до этого, 7 октября, стало известно, что НАЗК начало проверку председателя НКРЭКУ Тарасюка через бизнес-интересы его брата в энергетике по обращению ВСК.

Эти факты выявили депутаты-члены ВСК. По их информации родной брат председателя НКРЭКУ руководит компанией «Эф энд Эм Украина», которая во время работы Тарасюка в НКРЭКУ работала на рынке электроэнергии и была контрагентом ряда государственных предприятий энергетического сектора.