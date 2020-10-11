Антимонопольный комитет планирует дисквалифицировать компанию "Интерпайп Украина", принадлежащий Виктору Пинчуку на три года от участия в тендерах за сговор, пишет Экономическая правда.

Сообщается, что такое же наказание грозит еще трем обществам: "РЕТЕК", "Транспортные инвестиции" и "Фирма "Интервторпром".

Все четыре указанные компании, по информации в материале, связаны между собой через Виктора Пинчука и его группу "Интерпайп".

"Пока неизвестно, какие именно закупки попали в поле внимания АМКУ. Однако указанные компании часто встречаются друг с другом на тендерах в системе Прозорро но не демонстрировали активного конкурентного соревнования", - говорится в материале.

По данным Prozorro, компания «Интрепайп Украины» и «Фирма «Интревторпром» вместе участвовали в 12 процедурах закупки на общую сумму 455,83 млн грн. Во всех этих процедурах победу одержало «Интерпайп Украина», причем и в 11 из 12 тендеров снизило цену в ходе аукциона на символические 0,5%. В рамках процедур закупок закупались колеса и бандажи. Все процедуры проводились предприятиями Укрзализныци.

Последняя сделка, которую собирались провернуть «Интерпайп» и УЗ, закончилась громким скандалом. Госмополист собирался закупить у компании Виктора Пинчука колеса по цене, завышенной в 4 раза, потратив на это свыше двух миллиардов гривен. Когда информация о явно коррупционной сделке получила общественный резонанс, тендер не состоялся. А экс-финасовый директор «Укразализныци» Андрей Рязанцев обвинил члена Набсовета УЗ Сергея Лещенко во лжи и лоббировании интересов Пинчука.

«Когда Лещенко спросили про тендер, он заявил: мы давно занимались этим вопросом, и уже давно все ликвидировали. А потом я смотрю - открытый тендер заканчивается не потому, что Наблюдательный совет его аннулировал, а просто потому, что на торги не явился ни один продавец. То есть, ребята ждали до последнего. И если бы знали, что подозрений не будет – продавец бы пришел, и они быстро оформили бы сделку. Вот такая «борьба» с коррупцией», - рассказал Рязанцев в интервью украинским СМИ.