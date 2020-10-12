Конкурс по выбору кандидата на должность члена НКРЭКУ был сфальсифицирован и Кабинет Министров должен воздержаться от утверждения его итогов
Об этом заявил кандидат на должность члена НКРЭКУ Валерий Людмирский, обнародовав соответствующее обращение к правительству.
«Учитывая многочисленные нарушения законодательства при проведении открытого конкурсного отбора, а также во время формирования и функционирования Конкурсной комиссии в целом, прошу воздержаться от принятия непродуманных решений по результатам фальсифицированного конкурсного отбора, проведенного с многочисленными нарушениями действующего законодательства», - сообщил Людмирский.
Он уточнил, что Конкурсная комиссия допустила множество грубых нарушения закона – начиная от конфликта интересов члена комиссии Олега Прохоренко до начисления кандидатам «мёртвых» баллов от отсутствующего члена комиссии.
Более того, баллы от имени такого отсутствующего члена начислялись не самой Конкурсной комиссией, а Секретариатом Кабинета Министров, который не имеет права вмешиваться в деятельность Конкурсной комиссии, так как такое вмешательство прямо запрещено Законом о НКРЭКУ.
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«Все эти факты дают основания считать результаты подсчета баллов сфальсифицированными, а результаты конкурсного отбора недействительными», - отметил Людмирский.
Кандидат в члены НКРЭКУ призвал правительство проверить факты фальсификации конкурса и воздержаться от принятия по его итогу решений, которые из-за численных нарушений процедуры будут оспорены в суде.
Напомним, 12 октября должно состоятся заседание Конкурсной комиссии, на котором она планирует утвердить двух кандидатов на должность члена НКРЭКУ для рассмотрения Кабинетом Министров.
Конкурсная комиссия была создана в июне 2020 г. Вскоре стало известно, что один из ее членов – Олег Прохоренко - имеет конфликт интересов. На фоне скандала он самоустранился от работы комиссии.
Это по информации народных депутатов, поставило под сомнение законность работы Конкурсной комиссии и все принятые ею решений.
Действующий состав НКРЭКУ с ноября 2019 г. возглавляет Валерий Тарасюк. В октябре 2020 г. НАЗК начало проверку Тарасюка по подозрению в коррупции. Из-за этого нардеп Михаил Волынец обратился в Окружной админ суд с требованием уволить главу НКРЭКУ.проведенного с многочисленными нарушениями действующего законодательства», - сообщил Людмирский.
Он уточнил, что Конкурсная комиссия допустила множество грубых нарушения закона – начиная от конфликта интересов члена комиссии Олега Прохоренко до начисления кандидатам «мёртвых» баллов от отсутствующего члена комиссии.
Более того, баллы от имени такого отсутствующего члена начислялись не самой Конкурсной комиссией, а Секретариатом Кабинета Министров, который не имеет права вмешиваться в деятельность Конкурсной комиссии, так как такое вмешательство прямо запрещено Законом о НКРЭКУ.
«Все эти факты дают основания считать результаты подсчета баллов сфальсифицированными, а результаты конкурсного отбора недействительными», - отметил Людмирский.
Кандидат в члены НКРЭКУ призвал правительство проверить факты фальсификации конкурса и воздержаться от принятия по его итогу решений, которые из-за численных нарушений процедуры будут оспорены в суде.
Напомним, 12 октября должно состоятся заседание Конкурсной комиссии, на котором она планирует утвердить двух кандидатов на должность члена НКРЭКУ для рассмотрения Кабинетом Министров.
Конкурсная комиссия была создана в июне 2020 г. Вскоре стало известно, что один из ее членов – Олег Прохоренко - имеет конфликт интересов. На фоне скандала он самоустранился от работы комиссии.
Это по информации народных депутатов, поставило под сомнение законность работы Конкурсной комиссии и все принятые ею решений.
Действующий состав НКРЭКУ с ноября 2019 г. возглавляет Валерий Тарасюк. В октябре 2020 г. НАЗК начало проверку Тарасюка по подозрению в коррупции. Из-за этого нардеп Михаил Волынец обратился в Окружной админ суд с требованием уволить главу НКРЭКУ.