Антимонопольный комитет Украины порекомендовал АО «Укрзализныця» обеспечить грузовладельцам свободный выбор услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и предоставлению им в пользование вагонов.

Об этом сообщила 9 октября пресс-служба АМКУ.

Эта рекомендация была вынесена по итогам рассмотрения жалобы Объединения предприятий «Укрметаллургпром».

Напомним: объединение пожаловалось на то, что «Укрзализныця» ввела единый договор о предоставлении услуг по организации перевозки грузов ж/д транспортом, в котором сочетаются услуги по перевозке грузов и предоставление в пользование вагонов.

«В ходе проведенного расследования АМКУ установил, что государственная железнодорожная компания, используя свое рыночное преимущество, во время предложения заключения указанного единого договора автоматически навязывает заказчикам условия по использованию своих вагонов в процессе организации перевозки грузов», - подчеркивается в сообщении.

Таким образом, считает АМКУ, заказчики, подписав договор на указанных условиях, вынуждены платить за использование вагонов не конкурентную цену, которая сформировалась на рынке, а ту, что навязана условиями договора.

«Если заказчики не принимают условия договора в целом, они вообще лишаются возможности получить услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом», - подчеркивается в сообщении.

По мнению АМКУ, такие действия «Укрзализныци» могут содержать признаки нарушения в виде злоупотребления монопольным положением на рынке перевозки грузов ж/д транспортом.