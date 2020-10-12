Из-за невыполнения Украиной своих обязательств перед инвесторами в развитие «зеленой» генерации, турецкий инвестор может стать банкротом, поэтому остановит инвестиции и готовится подавать иск в международный арбитраж.

Об этом в эфире канала «Украина 24» сообщил представитель компании Guris в Украине Лоик Лерминьо.

«Вопрос по поводу задолженности в оплате – это очень большой вопрос для нас.

Потому что это с одной стороны это задерживает дальнейшие инвестиции, которые мы планировали», - рассказал Лерминьо.

Он подчеркнул, что инвесторы в соответствие с подписанным с правительством Меморандумом о взаимопонимании согласились на снижение «зеленого» тарифа и рассчитывают, что государство также выполнит свои обязательства по выплатам «зеленым» и по погашению задолженности перед ними.

«Раз все подписали меморандум, то все ожидали, что Украина будет его исполнять. Если Украина это не делает, то вопрос репутационный, репутацию легко потерять, а потом трудно завоевать», - отметил Лерминьо.

По его словам, Министерство финансов не заинтересовано рассматривать вопрос выпуска ОВГЗ для погашения долгов перед инвесторами в зеленую энергетику, поэтому в такой ситуации компания вынуждена будет обратиться в международный арбитраж.

«Мы вынуждены будем останавливать дальнейшие инвестиции, и будем вынуждены обратиться в Арбитражный суд, потому что мы уже согласились на уменьшение тарифа. Т.е. наша сторона уже исполнена, сторона правительства – частично исполняется, надеемся на улучшение», - сообщил Лерминьо.

«Мы можем пока всем платить, но вопрос обслуживания долгов с банками и это может привести компанию к банкротство», - добавил он.

Ранее депутаты фракции «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями зеленой энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на ток для населения.

Как сообщалось, ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором сообщили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями зеленой электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они заявили, что большинство инвесторов в возобновляемую энергетику Украины с ноября 2020 года ускорят подготовку к международным арбитражам против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты зеленой энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому, что в июле этого года был принят закон об уменьшении зеленых тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.

По информации из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП «Гарантированный покупатель», чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.

Напомним, что 1 августа вступил в силу Закон №810-IX, который подписал президент Владимир Зеленский. Задача закона — и основные положения меморандума между Кабмином и иностранными инвесторами в ВИЭ. Закон предусматривает, в частности, снижение зеленых тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей чистой электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и другие нормы. Эти меры дадут возможность экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ — в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% — в 2021 году. Со своей стороны, меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию начиная с августа этого года.

По состоянию на начало октября накопленные долги за предыдущие периоды не погашен, уровень расчетов за электроэнергию из ВИЭ за август составляет 100% (со значительным опозданием), за сентябрь — 27%.