Детективы и руководство НАБУ, которые причастны к фальсификации материалов и привлечению подставных экспертов по делу «Роттердам+», должны понести уголовную ответственность с реальными сроками заключения.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук в своем блоге на сайте «Лига».

«Только привлекая правоохранителей к уголовной ответственности с реальными сроками заключения за фальсификацию документов уголовных дел, за привлечение подставных свидетелей и экспертов, можно вбить им в головы, что это является преступлением даже более тяжким, чем те, которые они расследуют. И за его совершение они могут понести уголовную ответственность», - заявил Кушнирук.

Он ожидает, что ГБР, которое заинтересовалось фейковою экспертизой, выяснит кто заказал заведомо ложное заключение по уже закрытому делу и привлечет заказчика к ответственности.

Экономист убежден, что решение о привлечении скандального эксперта принималось на уровне председателя или заместителей бюро.

"Потому что очевидно, что решение о привлечении фейкового эксперта принималось на уровне Директора НАБУ или его заместителей. По крайней мере, подписывал документы об оплате из бюджетных средств ее услуги кто - то из них», - добавил Кушнирук.

Напомним, дело "Роттердам+" закрыто 27 августа 2020 года из-за отсутствия состава преступления. Такое решение САП приняла после получения финальной экспертизы СБУ, которая не подтвердила ущерб или вред от действия формулы.

24 сентября Высший антикоррупционный суд отклонил иск экс-нардепа Виктора Чумака и признал решение САП о закрытии дела «Роттердам+» законным и обоснованным.

2 октября, через месяц после закрытия дела, представители НАБУ заявили о наличии якобы новой экспертизы которая подтвердила убытки от действия формулы.

8 октября ГБР заинтересовалось этой экспертизой и открыло уголовное производство по факту подготовки заведомо ложного заключения эксперта.