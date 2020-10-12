Унификация тарифов на грузовые перевозки, которую лоббирует член Наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко, будет иметь негативные последствия для аграриев.

Об этом заявил президент «Центра аграрной логистики и инфраструктуры» Владислав Белах.

Как известно, Лещенко активно выступает за унификацию тарифов на железнодорожные перевозки: вместо трех классы грузов, которые существуют сейчас, он предлагает оставить единый тариф. Сейчас аграрии возят удобрения по тарифам первого класса – они самые низкие. А если произойдет унификация тарифа, то перевозки удобрений станут намного дороже.

По словам Белаха, учитывая то, что аграрии в этом году собрали меньший урожай, чем в прошлом, дополнительные расходы, в частности на перевозку продукции, вызванные унификацией тарифов на перевозку по железной дороге, будут иметь негативные последствия.

«Любые повышения, конечно, отражаются на себестоимости продукции. Рынок демонстрирует довольно значительное повышение цен в последнее время, но все-таки мы должны понимать, что аграрии собрали гораздо меньше, поэтому и заработают меньше. Во-вторых, финансовое положение некоторых предприятий не очень хорошо. Поэтому это повышение (увеличение тарифа на перевозку удобрений вследствие запланированной унификации - ред.), конечно, будет иметь последствия», - сказал Белах.

Как неоднократно утверждали специалисты отрасли и эксперты, предложения Сергея Лещенко по унификации тарифов на перевозку различных видов грузов являются ничем иным, как очередным скрытым повышением стоимости перевозок. Такое повышение полностью ляжет на отечественных производителей – пользователей железнодорожными услугами, прежде всего предприятий аграрной, горно-металлургической и угольной отрасли, что особенно критично в условиях кризиса в экономике Украины.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что» Укрзализныця", прежде чем повышать тарифы на перевозки из-за введения унифицированного тарифа, должна обсудить с бизнесом системную реформу отрасли.