Списание старых вагонов из-за ограничения срока их эксплуатации приведет к дефициту вагонов в «Укрзализныце».

Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев в эфире телеканала «Украина 24».

По словам народного депутата, вагоны государственной Укрзализныци старше по возрасту, чем подвижной состав частных операторов. «Идея по списанию вагонов приведет к тому, что вагонов государственных не будет», - сказал Бондарев.

По словам народного депутата, никакой стартегии развития железной дороги нет, вместо этого есть отдельные странные шаги власти. "Нет плана развития этой компании, нет идей по строительству, большому строительству в Укрзализныце, а есть только все истерики и идеи, как еще где - то что-то подхватить», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Минэкономики вместе с Мининфраструктуры работают над разработкой программы кардинального обновления железнодорожной отрасли. Якобы это может привести к росту экономики. Так, инициатива по разрешению проблематики рынка грузовых вагонов базируется на введении ограничений эксплуатационного возраста на основные группы грузовых вагонов; поощрении спроса на новые вагоны украинских производителей путем компенсации государством процентной ставки по кредитам на приобретение железнодорожных вагонов; ограничении ввоза и эксплуатации старых вагонов из соседних государств в Украине; применении технического инструмента для проведения дополнительных ремонтов и инспекций старых вагонов, что подорожают в обслуживании.

Участники рынка и эксперты выступают критически против такой инициативы, особенно в период экономического кризиса. Например, президент Ассоциации "Укрвідтранс" Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы. По ее словам, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина взяла на себя обязательство привести свою законодательную базу в соответствие с европейскими директивами, в которых не предусмотрен нормативный срок службы вагонов.

В свою очередь, президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит «Укрзализныцю» покупать новые, хотя значительно важнее направлять инвестиции в обновление железнодорожной инфраструктуры.

Ранее вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерения списывать рабочие вагоны только из-за возраста очень странным решением, отметив, что вагоны нужно списывать исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.