Логистическая сообщество Европейской Бизнес Ассоциации обеспокоены спадом бизнес-активности и сокращением производства в Украине и, соответственно, стремительным уменьшением дохода, что создает необходимость принятия дополнительных мер для удержания экспортного потенциала и обеспечения конкурентоспособности украинских предприятий в условиях кризиса.

Одной из стимулирующих мер, по мнению бизнеса, могло бы стать уменьшение портовых сборов, которое Ассоциация последовательно поддерживает в течение последних лет, пишет сайт "ЕBA". По расчетам компаний-членов Комитета по логистике Ассоциации, даже от снижение портовых сборов на 20% можно ожидать, что Украина сохранит свои основные экспортоориентированные отрасли и, в перспективе, увеличит годовой грузооборот в морских портах до 190 млн тонн в 2021-2025 годах.

Дарья Сичкар, менеджер Комитета по логистике Ассоциации:

"Несовершенная тарифная политика в сфере транспорта приводит к снижению эффективности использования пропускной способности Украины. Соответственно, это является одной из причин уменьшения транзитных перевозок через Украину, количества заходов судов в ее порты, неспособности предоставлять качественные транспортные услуги во время экспортных перевозок, что имеет негативное влияние на конкурентоспособность и эффективность национальной экономики".

По оценкам специалистов Всемирного банка, потенциал снижения портовых сборов в Украине составляет 63%. Это будет иметь серьезный экономический эффект за счет привлечения грузопотоков в украинские порты. Для примера, снижение портовых сборов с 1 января 2018 года на 20% позволило увеличить грузооборот в украинских портах на 21% и достичь уровня в 160 млн тонн в 2019 году. Сейчас потенциал снижения портовых сборов остается на уровне 40%-50% для повышения конкурентоспособности отечественных портов.

Более того, как отмечают представители бизнеса, доходы Администрации морских портов Украины от портовых сборов в основном не используются на развитие и модернизацию инфраструктуры. Техническая отсталость портов Украины сдерживает развитие экспортных отраслей и экономики Украины. Поэтому снижение нормы отчислений чистых доходов АМПУ в государственный бюджет до 30% при одновременном снижении портовых сборов на 20%, позволит АМПУ инвестировать около 1,5 млрд грн/год в модернизацию портовой инфраструктуры Украины.

Следовательно, для снижения тарифной нагрузки на бизнес и создание предпосылок для модернизации морских портов, сохранение их конкурентоспособности на мировых рынках эксперты Комитета по логистике Ассоциации обратились к Премьер-министру Украины с просьбой инициировать внесение необходимых изменений для снижения ставок портовых сборов с 2021 года и уменьшение дивидендов отчисления АМПУ в государственный бюджет.