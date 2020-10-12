Нынешний состав Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) доказал государственные энергетические компании до банкротства и стремится покрыть убытки очередным повышением тарифов.

Об этом заявил народный депутат, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

"При предыдущей власти, государственные энергетические компании генерировали для бюджета миллиардные прибыли. Нынешние управленцы, в том числе и в НКРЕКП, докерувалися к тому, что «Энергоатом» на грани банкротства, а миллиардную финансовую дыру в «Укрэнерго» спасают очередным поднятием тарифов», - сообщил депутат.

Недавнюю заявку НЕКРЕКП о давлении со стороны группы народных депутатов Гончаренко назвал попыткой отвлечь внимание от кризиса, возникшего на энергорынке за деятельность комиссии.

"Все эти заявления НКРЭКУ и проплаченных Тарасюком активистов-железнодорожников как Сергей Лещенко о давлении - это чтобы отвлечь внимание», - считает Гончаренко.

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Он напомнил, что до настоящего времени ни Лещенко, ни Тарасюк никоим образом не прокомментировали их финансовые отношения во время избирательной кампании 2019 года.

«А почему это Лещенко с Тарасюком не обвинили и меня в давлении на чиновников НКРЕКП? И я так и не услышал ответа, за что Тарасюк летом 2019 года заплатил Лещенко 415 тысяч гривен после того как пару раз съездил в Москву», - добавил народный депутат Гончаренко.

Напомним, 9 октября НКРЭКУ заявило, что обратилось в ГБР с заявлением о давлении со стороны группы народных депутатов, входящих во временную следственную комиссию, которая изучает злоупотребления на энергорынке.

За два дня до этого, 7 октября, стало известно, что НАЗК начало проверку председателя НКРЕКП Тарасюка через бизнес-интересы его брата в энергетике по обращению ВСК.

Эти факты выявили депутаты-члены ВСК. По их информации родной брат председателя НКРЕКП руководит компанией «Эф энд Эм Украина», которая во время работы Тарасюка в НКРЕКП работала на рынке электроэнергии и была контрагентом ряда государственных предприятий энергетического сектора.

Кроме того депутаты установили, что после 2014 года Тарасюк регулярно посещал Россию, в том числе прямым железнодорожным сообщением Киев-Москва летом 2018 года.