Необходимо изменить подход к использованию средств эконалога: они должны идти на природоохранные мероприятия, а не на покраску деревьев или засыпание луж.

Об этом заявила бывший народный депутат, экологический эксперт Валерия Заружко в студии телеканала «Украина 24».

По словам эксперта, в Украине средства от эконалога перечисляются в общий фонд госбюджета, поэтому их использование невозможно проконтролировать. И этот подход нужно изменить.

«Эконалог должен стать исключительно целевым. Должен быть целевой фонд в госбюджете Украины, куда будут направляться все поступления от эконалога, и расходоваться они будут соответственно тоже исключительно на природоохранные цели, как это происходит во всех цивилизованных странах», - сказала Заружко.

Она подчеркнула: сейчас от эконалога поступает значительная сумма средств, около 4 млрд грн, но используются они зачастую не по назначению.

«На сегодняшний день 45% идет неведомо куда от этой суммы. 55% идет в местные бюджеты. Местные бюджеты якобы должны заботиться об экологии, но, по сути, тратят они эти деньги очень часто на странные мероприятия - например, покраску деревьев или засыпку луж песком. По сути, на местах не хватает компетенции, чтобы правильно использовать эти деньги», - объяснила Заружко.

Напомним, ранее Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию расходов на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.

В свою очередь президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что денежным средствам от сбора экологического налога необходимо вернуть целевой характер и направлять их исключительно на экологические проекты.