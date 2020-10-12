Для привлечения инвестиций в энергетическую отрасль министерство энергетики поддерживает упрощение условий подключения к электросетям и внедрение эффективного стимулирующего тарифообразования, развитие «зеленой» энергетики, маневровых мощностей и проектов Energy Storage.

Об этом заявила и. о. министра энергетики Украины Ольги Буславец на встрече с лидерами международного совета бизнес ассоциаций и Палат в Украине.

Глава Минэнерго и представители бизнес-сообщества обсудили ряд актуальных вопросов украинской энергетики. В частности перспективы "зеленой" энергетики, условия подключения к электросетям и осуществления эффективного стимулирующего тарифообразования, энергоэффективность для привлечения инвестиций в отрасль.

"Энергетика Украины-это очень привлекательный сектор для привлечения инвестиций. Я понимаю, что инвесторам нужны понятные, прозрачные правила игры на всех энергетических рынках. Да, нам еще нужно осуществить немало работы, чтобы инвесторы могли беспрепятственно инвестировать в Украину. Но я уверена, что сейчас энергетический сектор становится более устойчивым и понятным для инвесторов», – отметила Ольга Буславец.

В Минэнерго отметили, что актуальным сейчас является урегулирование проблемных вопросов с подключением новых потребителей к электрическим сетям. Поскольку этот показатель напрямую влияет на позицию Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business.

В Министерстве говорят, что нарабатывают предложения, которые направлены на модернизацию электросетей, сокращение сроков и удешевление процесса подключений. В частности, разработан законопроект, который имеет целью усовершенствовать механизм выделения земельных участков, что в итоге должно уменьшить сроки подключения электроустановок и затраты на землеустроительные работы.

«Минэнерго поддерживает внедрение стимулирующего тарифообразования для электросетевых компаний, которое позволит привлечь финансовый ресурс для модернизации электрической инфраструктуры», - отметили в Минэнерго.

И. о. министра также отметила потребности Украины в маневровых мощностях. На следующий год такая потребность будет составлять 2 ГВт. Кроме того, по словам Буславец, Украина заинтересована в проектах Energy Storage, а также во внедрении газопоршневых станций.

В мероприятии приняли участие руководители Австрийско-Украинской Бизнес Ассоциации, Торгово-промышленной палаты, Американско-Украинского Делового Совета, Канадско-Украинской Торговой Палаты, Турецко-Украинской Бизнес Ассоциации, Китайской Торговой Ассоциации, Британско-Украинской торговой палаты, Шведско-Украинской бизнес-ассоциации и Французско-Украинского бизнес Совета.

Напомним, член Экспертного совета при Министерстве энергетики Сергей Чех заявил, что снизить стоимость присоединений к электросетям можно отменив для клиента стоимость плату за мощность присоединения. Планируется, что усиливать энергоинфраструктуру для присоединения новых клиентов будут владельцы сетей в рамках инвестиционной программы. Но для этого предлагается установить ставки доходности в стимулирующем регулировании на уровне 6% для существующих активов.