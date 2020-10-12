Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook. Приводим слова автора без комментариев

Таксы для расчета ущерба за экологические нарушения в природно-заповедном фонде вырастут в среднем в два раза.

Госэкоинспекция подготовила проект постановления Кабмина»Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде", пишет Znaj.ua.

Необходимость в разработке нового документа возникла из-за того, что действующее постановление, содержащее таксы в зависимости от вида нарушения, было принято еще в 2013 году. Сегодня убытки, которые начисляются по этому документу, не соответствуют нанесенному окружающей среде вреду и не позволяют ее покрыть, ведь за это время произошла значительная девальвация гривны. В действующих таксах не учтен соответствующий индекс инфляции, что предполагает необходимость регулярно пересматривать утвержденные таксы.

Именно поэтому в обновленном документе будут следующие нововведения:

✔ С 1 января 2021 года вводится индексация такс. Они будут рассчитываться по формуле, которая учитывает индекс инфляции. То есть необходимости каждый раз "переписывать" постановление уже не будет.

✔ Таксы, по которым вычисляется вред, нанесенный окружающей среде, увеличиваются в более чем два раза.

Например:

за каждые 100 метров проезда легкового автомобиля по территории ПЗФ придется уплатить 547 гривен (сейчас-208 гривен);

за каждое вырубленное или поврежденное дерево в степной зоне, диаметром до 10 сантиметров - 245 гривен (сейчас - 93 гривны), а диаметром 46,1-50 сантиметров - 17416 гривен (сейчас-6622 гривен);

за уничтожение аиста белого или за повреждение места его гнездования нарушитель заплатит 7811 гривен (сейчас-2970 гривен);

Повышение такс имеет несколько преимуществ. Во-первых, это позволит получить достаточное количество средств для восстановления экосистемы. Во-вторых, сможем предотвращать нарушения путем их подорожания для злоумышленников.

Сейчас проект находится на согласовании центральных органов исполнительной власти. Надеюсь на конструктивные замечания и поддержку этого проекта.