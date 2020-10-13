Инициатива Кабмина по уменьшению срока эксплуатации вагонов повлечет дефицит полувагонов, которые используют угледобывающие предприятия, и может привести к сбоям в работе энергосистемы

Об этом написал народный депутат, Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, представители угледобывающей отрасли не поддерживают инициативы вагоностроительных предприятий по сокращению в Украине вагонного парка путем запрета продления срока использования вагонов. Прежде всего из - за того, что такие ограничения предлагается применить в том числе и к полувагонам-наиболее массового вида парка, в котором перевозится практически 100% угольной продукции.

Председатель профсоюза горняков подчеркнул: принятие такого решения приведет к дефициту полувагонов. А это грозит срывом графиков отгрузки и транспортировки угля.

«С учетом потребности угольной отрасли в вагонах на уровне 18-19 тыс. полувагонов, ожидаемая нехватка вагонов в случае принятия предложенного решения, достигнет 3-4 тыс. Что ставит под риск отгрузки 7,5 млн тонн угля в год (-12%), стабильное снабжение которого является важной составляющей бесперебойной работы энергосистемы и угольных предприятий», - написал Волынец.

Он также сообщил, что обратился к премьер-министру с просьбой отозвать на доработку проект Приказа «Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте» от 08.10.2020 года.

Ранее президент Ассоциации "Укрвідтранс", в которую входят операторы грузовых железнодорожных перевозок, Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы.

В свою очередь вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры списывать рабочие вагоны только из-за возраста очень странным решением, подчеркнув, что вагоны нужно списывать исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.