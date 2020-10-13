В "Слуге народа" предложили отложить повышение зарплат в Украине

С таким заявлением выступил нардеп Даниил Гетманцев в комментарии для "ТСН" .

По его словам, нельзя отрицать дополнительную нагрузку на бизнес, на фонд оплаты труда из-за повышения минзарплаты. В качестве одного из возможных рисков он привел в пример вывод зарплат в тень и перевод сотрудников на полставки.

"Да, в этом есть проблема. Поэтому мне кажется, что оптимальной суммой для повышения зарплаты 6 тыс. грн, а не 6,5 тыс. грн. То есть, я бы остановился на 6 тыс. грн", — отметил депутат.

По словам Гетманцева, зарплаты в Украине стоит повышать лишь со следующего года.

"Я бы отложил это повышение до 1 декабря 2021 года. Тогда, мне кажется, что мы бы нормально прошли этот год. Ведь это меньше влиять и на инфляцию, и на налоговое давление на бизнес", - пояснил нардеп.

Также ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль о том, что через 15 лет наша страна может оказаться в ситуации, когда не сможет выплачивать пенсии, поскольку количество пожилого населения будет очень велико.

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