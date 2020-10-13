Частный эксперт Ирина Педь, которая стала фигурантом расследования ГБР о фальсификации экспертизы в деле «Роттердам+», отказалась комментировать скандальную экспертизу и отвечать на вопросы журналистов.

Соответствующая пресс-конференция в агентстве «Интерфакс-Украина» была прервана без возможности журналистам задать вопросы.

«Извините, я не отвечаю на вопросы», - заявила эксперт Ирина Педь.

Во вступительном слове, которое длилось 7 минут, Педь опровергла подозрения в своей ангажированности, при этом признав факт получения от НАБУ 500 тыс. грн.

«Адвокат утверждает, что я являюсь ведомственным экспертом НАБУ, при этом ссылаясь на то, что у нас с НАБУ долгосрочные регулярные отношения. Адвокат (стороны защиты, - прим.) утверждает, что моя «конторка» регулярно финансируется НАБУ [...] У меня просьба добавить да (к материалам ГБР – прим.) данные, сколько раз вы получали мои работы и сколько они стоят. Вы шокируете общество 500 тыс. грн, которые я получаю от НАБУ», - заявила Педь, обращаясь к одному из присутствующих на брифинге адвокатов.

Ирина Педь также заявила о намереньях добиваться защиты своей репутации в суде. «Сегодня мною подан иск о защите деловой репутации», - заявила частный эксперт.

Напомним, 2 октября, спустя более месяца после закрытия дела «Роттердам+» представители НАБУ заявили о наличии у бюро выводов частного эксперта Ирины Педь, который якобы подтвердила наличие убытков.

8 октября ГБР открыло уголовное производство по факту составления заведомо ложного вывода экспертизы. Статья, по которой ГБР открыло дело предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

По данным адвокатов по делу «Роттердам+», в течение 2019-2020 гг. частный адвокат Ирина Педь получила без конкурсов от НАБУ 520 тыс. грн. Она получила без конкурса 14 из 17 тендеров бюро на проведение экспертиз.

До работы с НАБУ, Ирина Педь, согласно данным Единого реестра судебных решений, специализировалась на оценках стоимости гаражей, паркомест и другого имущества в рамках раздела наследства, а также проводила расчет пени по кредитным картам с лимитом 5000 грн.