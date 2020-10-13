Руководитель НКРЭКУ Валерий Тарасюк должен сложить полномочия из-за связанного с ним коррупционного скандала.

Об этом заявил бывший народный депутат, председатель ОО «Народ Украины против коррупции» Геннадий Москаль.

"У него есть конфликт интересов. Не может не лоббировать бизнес своего родного брата - то или пусть брат бизнес по электроэнергии оставляет, или он должен заявить о свои личные бизнес-интересы и сдать полномочия председателя НКРЕКП", - заявил Москаль в эфире телеканала "Україна24".

Кроме того, по его словам, Служба безопасности Украины должна проверить цель и обстоятельства его многочисленных визитов в страны-агрессора уже после того как он получил доступ к государственной тайне.

"Чего он ехал в Россию? Он государственный служащий второго ранга. Он и дальше он является носителем государственной тайны, он имеет высшую форму допуска к государственной тайне. Значит сейчас СБУ должно оставить его допуска к государственной тайне за несанкционированное посещение страны-агрессора. Чего он туда ехал? С кем встречался?",- подчеркнул Москаль.

Напомним, на 7 октября НАПК начало проверку председателя НКРЭКУ Тарасюка из-за бизнес-интересов его брата в энергетике.

Эти факты выявили депутаты-члены ВСК. По их информации родной брат председателя НКРЕКП руководит компанией «Эф энд Эм Украина», которая во время работы Тарасюка в НКРЕКП работала на рынке электроэнергии и была контрагентом ряда государственных предприятий энергетического сектора.

Кроме того депутаты установили, что после 2014 года Тарасюк регулярно посещал Россию, в том числе прямым железнодорожным сообщением Киев-Москва летом 2018 года.