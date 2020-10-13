Компания Recycling Solutions, которая входит в портфель инвесткомпании UMG Investments, ввела в эксплуатацию комплекс по производству минеральных удобрений в Кривой Роге.

Основной продукт этого комплекса - азотно-серные и комплексные удобрения, созданные на основе сульфата аммония. Производственные мощности позволяют обеспечить для украинских аграриев до 100 тыс. тонн готовой продукции в год.

«Для команды инвесткомпании проект «Украинские минеральные удобрения» является знаковым. Ведь планировали и строили комплекс с нуля. Общий объем инвестиций составил более 11 млн долларов. Компания создала 72 рабочих места и уже уплатила более 9 млн грн налогов с момента своего основания в местный и государственный бюджеты», — прокомментировал открытие генеральный директор UMG Investments Андрей Горохов.

Производственный комплекс «Украинские минеральные удобрения» оснащен новым современным и автоматизированным оборудованием японско-немецкого холдинга Hosokawa Alpine с более чем 100-летним опытом в этой отрасли. На предприятии создана многоуровневая система контроля качества сырья и готового продукта.

«В течение многих лет кристаллический сульфат аммония — ценный побочный продукт металлургической отрасли, который можно превратить в удобрения, — экспортировался для переработки в такие страны, как Турция, Болгария или Сербия. После чего, для удовлетворения спроса агропредприятий, его импортировали назад в Украину. Recycling Solutions создала локальное производство в Кривом Роге для переработки кристаллического сульфата аммония в готовый к употреблению гранулированный продукт», — рассказал Дмитрий Ануфриев, генеральный директор Recycling Solutions.

За 6 месяцев 2020 года компанией Recycling Solutions продано более 825 тыс. тонн и 455 тыс. м3 отходов и побочных продуктов отечественных предприятий. Компания получила 343,1 млн грн валового дохода и инвестировала в создание новых перерабатывающих предприятий 12,2 млн грн.