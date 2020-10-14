Развитие «зеленой» энергетики в Украине позволит избавиться стране от экономического и политического давления России энергоресурсами

Об этом заявил президент Energy Watch Group Ганс-Йозеф Фелл в интервью "Интерфакс-Украина"

«Хочу подчеркнуть, почему для Украины важно переходить на возобновляемые источники энергии. Во-первых, в контексте избавления от зависимости от России. Потому что, если ты зависим от российских энергоресурсов, ты ограничен в своих возможностях проводить независимую политику», - сказал Фелл.

Он также подчеркнул, что инвестиции в возобновляемые источники энергии в перспективе позволят производить электроэнергию дешевле, чем ее производство из традиционных источников.

«Если вы позволите инвестировать в возобновляемые источники энергии, в перспективе они будут вырабатывать энергию, которая будет дешевле, чем производимая на угле и газе», - рассказал Фелл.

Напомним, все ядерное топливо Украина закупает у российской компании ТВЭЛ и американской Westinghouse. В свою очередь, производство электроэнергии из угля создает много вредных выбросов, ухудшает ситуацию в экологии.

Страны Европы, в т. ч. Украины, наращивают производство зеленой электроэнергии - из солнца и ветра, чтобы улучшить экологию и избавиться от необходимости покупать топливо за границей. При этом Россия, как ключевой экспортер угля, газа, нефти и нефтепродуктов в страны ЕС, пытается сохранить свой экономический и политическое влияние на Европу. Владимир Путин и российские пропагандисты неоднократно критиковали зеленую энергетику, говоря о якобы ее вреде.

Как сообщалось, депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины" О государственном бюджете Украины на 2020 год "относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда гривен для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями зеленой энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.

Председатель Комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус в интервью изданию Лига.Бизнес заявил, что поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т.ч. перед инвесторами в зеленую энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе.