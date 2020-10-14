Частный эксперт Ирина Педь, которая по заказу НАБУ стала автором скандальной экспертизы в деле «Роттердам+» и после чего фигурантом расследования ГБР о фальсификации экспертизы, публично подтвердила, что в момент подготовки своего заключения знала о закрытии дела и запрете на любые следственные действия

На это указала адвокат по делу «Роттердам+» Наталья Дригваль после досрочно прерванной пресс-конференции Педь 13 октября.

«Ирина Валерьевна (Педь –прим.) указала на наличие письма. Как раз это письмо было предупредительным, поскольку, зная факты ее общения с НАБУ, мы обращали внимание и уведомили ее о том, что производство закрыто и проведение следственных действий, к которому относится экспертное исследование, является незаконным», - сообщила Дригваль журналистам по итогу пресс-конференции Педь.

На этой пресс-конференции Ирина Педь демонстрировала письмо-уведомление, цитируя его в качестве подтверждения «профессионального общения с адвокатами стороны защиты».

Дригваль подчеркнула, что проведение экспертизы во внепроцессуальные сроки является грубым нарушением закона.

Напомним, 2 октября, спустя более месяца после закрытия дела «Роттердам+» представители НАБУ заявили о наличии у бюро выводов частного эксперта Ирины Педь, который якобы подтвердила наличие убытков.

8 октября ГБР открыло уголовное производство по факту составления заведомо ложного вывода экспертизы. Статья, по которой ГБР открыло дело предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

По данным адвокатов по делу «Роттердам+», в течение 2019-2020 гг. частный адвокат Ирина Педь получила без конкурсов от НАБУ 520 тыс. грн. Она получила без конкурса 14 из 17 тендеров бюро на проведение экспертиз. Эту информацию Педь подтвердила на пресс-конференции 13 октября, но отвечать на вопросы журналистов отказалась.

Также известно, что до работы с НАБУ, Ирина Педь, согласно данным Единого реестра судебных решений, специализировалась на оценках стоимости гаражей, паркомест и другого имущества в рамках раздела наследства, а также проводила расчет пени по кредитным картам с лимитом 5000 грн.