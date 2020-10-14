Унификация тарифов на перевозку по железной дороге увеличит расходы аграриев и станет для них сильным ударом

Ведь в таком случае им придется платить гораздо дороже за перевозки минудобрений, которые сейчас возятся по самым низким ценам. Об этом заявил народный депутат, член комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Кучер.

"Это будет удар очень сильный. У аграриев сегодня ситуация, когда их нужно поддерживать, а не гнобить", - сказал Кучер.

По его словам, ситуация в аграрном секторе сейчас очень тяжелая, предприятия в этом году получили более низкий урожай, чем в прошлом, и любое повышение тарифов станет для них дополнительным ударом.

"В этом году для аграриев сложилась очень тяжелая ситуация. Вы видите, что юг весь сгорел. Вы видите, что Черкассы, которые всегда давали, предприятия, по 9-10 тонн кукурузы, сегодня с трудом получают 4 тонны кукурузы. Есть проблемы в части Киевской области, Винницкой области. Юг весь сгорел. Мы не добираем миллионов 10 кукурузы. Поэтому для аграриев ударом стал прошлогодний курс доллара, где они потеряли очень много, потом удар в этом году – засуха. А они еще хотят добавить какие-то повышения", - пояснил Кучер.

Как неоднократно утверждали специалисты отрасли и эксперты, предложение ПАО "Укрзализныця" по унификации тарифов на перевозку различных видов грузов является ничем иным, чем очередным скрытым повышением стоимости перевозок. Такое повышение полностью ляжет на отечественных производителей – пользователей железнодорожными услугами, прежде всего предприятий аграрной, горно-металлургической и угольной отрасли, что особенно критично в условиях кризиса в экономике Украины.

Ранее президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко заявил, что из-за унификации тарифа на грузовые перевозки по железной дороге вырастет цена на сельскохозяйственную продукцию.

Напомним, Государственная регуляторная служба Украины пришла к выводу, что предложенная Мининфраструктуры унификация тарифов за перевозку порожних вагонов является очередным повышением тарифов на железнодорожные перевозки.