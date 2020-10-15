В 2021 году Львовский локомотиворемонтный завод должен получить заказ на капремонт 35 электровозов.

Как пишет ЦТС, об этом по итогам посещения предприятия сообщил народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам ж/д транспорта транспортного комитета ВРУ Александр Скичко.

"Недавно Львовский локомотиворемонтный получил заказ на ремонт шести электровозов - до конца этого года. А в следующем году УЗ выделяет 4,7 млрд грн на финансирование локомотиворемонтных работ, что позволит профильным предприятиям не только выйти из долгов, но и, например, повысить зарплаты своим работникам. Например, ЛЛРЗ уже планирует в следующем году увеличить зарплатный фонд на 43% - благодаря заказу на ремонт 35 электролокомотивов", - написал Скичко в Facebook. Также он заявил о потребности УЗ в капремонте 800 электровозов.

Кроме того, нардеп выразил мысль, что Украина способна производить собственные электровозы. "Причем, по техническим характеристикам во многом лучше иностранных аналогов - например, тех же General Electric (в последние десятилетия компания выпускала тепловозы. - ЦТС). Все составляющие, разве что за исключением несущей платформы, умеют производить украинские предприятия. То есть, в Украине есть реальная промышленная, технологическая и ресурсная база обеспечить свои потребности в локомотивах, а в перспективе - производить их на экспорт.

Ранее в комментариях ЦТС представители локомотиворемонтных предприятий также озвучивали мнение, что в Украине может быть налажен выпуск собственных электровозов. Цена односекционного локомотива могла бы составить около 1 млн евро.

Напомним, что на мощностях ЛЛРЗ в 2019 году УЗ отремонтировала 10 электровозов. В 2020 году планировался ремонт 8 единиц. На минувшей неделе член правления АО УЗ Франтишек Буреш заявил о планах "Укрзализныци" реализовать пилотный проект по восстановлению электровозов серий ДС3 и ДЭ1. Для ремонтов и модернизации намерены задействовать производственные мощности Львовского локомотиворемонтного и Запорожского локомотиворемонтного заводов.