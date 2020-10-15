Из-за унификации тарифа на грузовые перевозки по железной дороге вырастет цена на сельскохозяйственную продукцию, ведь аграриям придется значительно больше платить за перевозку минеральных удобрений. О таком заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

По его словам, аграрии для перевозки своей продукции чаще всего используют железную дорогу. И унификация тарифов на железнодорожные перевозки, что является их скрытым повышением, приведет к подорожанию продукции агропредприятий.

«Любые изменения тарифе сразу отражаются на стоимости продукции, которая перемещается по территории и за пределы нашей страны», - сказал Козаченко.

Он также обратил внимание, что тарифообразование "Укрзализныци" является непрозрачным, а регулярные повышения тарифов на грузовые перевозки - необоснованными. По его мнению, такая ситуация недопустима.

"Сейчас много возникает вопросов, связанных с тарифами, которые часто очень меняются, притом меняются почему-то для одной сферы в лучшую сторону, а для другой в худшую сторону без каких-либо обоснований. Например, перевозка железной руды, металлолома – низкие тарифы на перевозку зерновых культур – высокие тарифы на перевозки минеральных удобрений – еще выше, на перевозку сахарной свеклы – там вообще высокий тариф. Почему так, никто не может объяснить. Хотя, в принципе, используются те же средства перевозки, те же типы вагонов и тому подобное», - рассказал Козаченко.

Он считает, что правительство должно навести порядок в тарифообразовании на железной дороге, привлекая к анализу ситуации экспертную среду.

"Думаю, что это требует изучения, серьезного рассмотрения на уровне правительства и принятия соответствующих решений... это все требует углубленного изучения и профессионального анализа. С привлечением независимых экспертов. Не так, как это происходит, что специалисты «Укрзализныци» подсчитали, сказали, что это все правильно, именно так должно быть, а никто не может это проверить профессионально», - пояснил Козаченко.

Напомним, ранее Государственная регуляторная служба Украины пришла к выводу, что предложенная Мининфраструктуры унификация тарифов за перевозку порожних вагонов является очередным повышением тарифов на железнодорожные перевозки.

В то же время заместитель директора по представительству интересов компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская заявила, что унификация тарифов на грузовые перевозки по железной дороге является нецелесообразной без комплексного реформирования «Укрзализныци» и может привести к уменьшению доходов компании.