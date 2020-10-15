Уровень изношенности железнодорожных путей превышает 50%, что является опасным для грузовых перевозок и пассажиров

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, из-за критической изношенности железнодорожных путей существенно снизилась скорость перевозок.

«Сейчас средняя скорость грузового вагона по Украине около 20-30 километров в час, а пассажирского порядка 40-50. Это все вызвано плохим критическим состоянием инфраструктуры, верхней колеи, отсутствие надлежащего обслуживания и ремонта. Так, при нормативах, что ежегодно должны полностью быть отремонтированы минимум 350 километров, ремонтировалось всегда 150-200", - рассказал Омелян.

По его мнению, это опасно для перевозок, ведь именно из-за высокой изношенности путей в последнее время растет количество схода поездов.

"Это ускоряет сход поездов, количество таких случаев растет. Мы видим отчетность «Укрзализныци», что это десятки случаев ежегодно. Слава Богу, обходится без человеческих жертв», - пояснил Омелян.

Экс-министр подчеркнул: "Укрзализныця" должна инвестировать средства в восстановление инфраструктуры. Однако, несмотря на регулярное повышение тарифов на перевозки, инвестиции в инфраструктуру не растут.

«Со стороны "Укрзализныци" мы ни разу за последние годы, когда тариф поднимался, не увидели улучшения сервиса или надлежащего ремонта тяги или инфраструктуры", - сказал Омелян.

Ранее директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк заявил, что около 8 тысяч километров железнодорожного полотна требуют либо капитального ремонта, либо реконструкции. «Это очень большой показатель», - отметил он и подчеркнул, что «Укрзализныця» должна инвестировать в восстановление инфраструктуры, ведь уровень изношенности путей является опасным для пассажиров и грузовых перевозок.

В то же время президент Ассоциации "Укроттранс", в которую входят операторы грузовых железнодорожных перевозок, Наталья Петриченко отмечала, что для «Укрзализныци» первоочередными должны быть инвестиции в развитие инфраструктуры и тягу, а не на приобретение вагонов.