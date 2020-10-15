Из-за сокращения срока эксплуатации вагонов пострадает прежде всего «Укрзализныця», которая вынуждена будет списать много своих старых вагонов
Об этом заявил президент «Центра аграрной логистики и инфраструктуры» Владислав Белах.
«Первые негативные последствия будут для самой железной дороги. Поскольку парк железной дороги достаточно старый, там с 1990-х годов ничего не строилось », - сказал Белах.
По его мнению, такое решение лоббируют производители вагонов, обеспокоены тем, что в «Укрзализныце» предпочитают покупке бывших в употреблении вагонов перед новыми.
«Есть определенное лобби, конечно, производителей вагонов, и их можно тоже понять, поскольку вместо того, чтобы производить новые вагоны, мы импортируем старые», - считает Белах.
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Ранее народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что инициатива Мининфраструктуры ограничить срок использования железнодорожных вагонов приведет к списанию 89000 вагонов. Это вызовет дефицит подвижного состава, и как следствие - коллапс в промышленности и агросекторе.
В то же время президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул, что списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит «Укрзализныцю» покупать новые, хотя гораздо важнее направлять инвестиции в обновление железнодорожной инфраструктуры.