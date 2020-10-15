Ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов, которое инициирует Кабмин, недопустимо. Такое решение приведет к дефициту на рынке полувагонов, в которых перевозится 100% угля, а соответственно – к сокращению добычи угля и кризису в энергетическом секторе Украины.

Об этом говорится в открытом письме премьер-министру Денису Шмыгалю от имени Профсоюза работников угледобывающей отрасли Украины.

Как известно, ограничения, которые предлагает Кабмин, в том числе касаются и полувагонов. «Предлагается введение запрета продления срока службы полувагонов старше 33 лет с постепенным уменьшением предельного срока службы с 33 лет до 22 в период 2021-2029 лет, кроме вагонов, для которых срок на данный момент уже продлен», - говорится в письме.

Рабочие угледобывающих предприятий отмечают: "снижение объемов перевозок по железной дороге из-за недостатка парка приведет не только к росту цен на вагоны, но и будет стимулировать рост государственно регулируемых тарифов АО «Укрзализныця» для покрытия ее расходов. Что также повысит и себестоимость угольной продукции».

Кроме того, решение представляет угрозу для энергетической безопасности. «Для бесперебойной работы угольных предприятий с учетом обогащения необходимо обеспечивать стабильное отгрузки 26-30 млн тонн угля, а при сокращении количества вагонов на 10-12% его перевозки будет под риском. А дополнительная тарифная нагрузка на отрасль критично ухудшит финансовую устойчивость всех без исключения предприятий топливно-энергетического сектора», - отмечают в Профсоюзе.

Для того, чтобы не допустить беспрецедентный кризис в топливно-энергетическом секторе, Профсоюз работников угольной промышленности Украины обращается к премьеру с просьбой дать поручение Министерству инфраструктуры доработать проект приказа, а Минэкономики и Государственной регуляторной службе - оценить негативное влияние на экономику Украины.

Напомним, ранее вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры списывать рабочие вагоны только из-за возраста очень странным решением, отметив, что вагоны нужно списывать исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.

В свою очередь в «Укрметалургпромі» считают, что принятие Мининфраструктуры решение об ограничении срока использования грузовых вагонов сверх нормативного срока приведет к дефициту вагонов и сокращение промышленного производства.