Председатель Союза "Умные электросети Украины" Александр Визир заявил, что из-за сложности темы внедрения стимулирующего регулирования в стране, вокруг нее создается и распространяется много мифов цель которых, дискредитация реформы



Александр Визир рассказал о 5 основных мифах относительно стимулирующего регулирования для энергораспределительных компаний.



Визир заявил, что распространяется миф о том, что операторы системы распределения (ОСР) никогда не инвестировали в развитие сетей и сейчас не будут.



Визир говорит, что ОСР не инвестировали достаточно в развитие сетей через тарифообразование для облэнерго «расходы+», которое предусматривало компенсацию затрат на ремонты сетей, но не давало стимулов для инвестиций в развитие и обновление инфраструктуры. Кроме того механизма привлечения крупных банковских заимствований также не было да и не существует на сегодняшний день.



"Стимулирующее регулирование как раз дает ОСР стимулы инвестировать в свое имущество больше. Прибыль ОСРа зависит от объемов средств инвестированных в собственные активы. Чем больше компания инвестирует-тем больше она получит прибыли, которую сможет реинвестировать опять таки в обновление сетей. Просто прямая зависимость. Принятая методика стимулирующего регулирования в августе 2020 года - не идеальна, о чем я неоднократно говорил, но в отличие от «Затраты+», создает условия для инвестиций», - пишет Александр Визир.



Вторым мифом Визир назвал убеждение, что стимулирующее регулирование в Украине образца 2020 года – это европейская практика, что позволит быстро обновить сети. По мнению эксперта, украинский RAB-тариф значительно отличается от мировых практик: «Например, деление на «новую» и «старую» регуляторные базы активов не является общей практикой. Почему? Потому что это делает практически невозможным корректный учет активов. Что считать «старым» активом, а что «новым»? Как обеспечить переток активов из старой базы в новую? Есть вполне логичное предостережение, что на фоне этих вопросов будут возникать спекуляции и ручное управление со стороны Регулятора».



Также председатель Союза операторов системы распределения развенчал миф о завышенной стоимости облэнерго при переоценке. Эксперт утверждает, что современная оценка имущества для целей стимулирующего регулирования осуществлялось по методике, которая была утверждена Фондом государственного имущества Украины. К ее разработке привлекались и Регулятор (НКРЭКУ), и негосударственные эксперты.



Энергоэксперт пояснил, что ставки возврата инвестиций в размере 1% на старую базу активов и 15% на новую базу – не эффективны для привлечения инвестиций, что было признано Регулятором. На замену Регулятор предложил установление ставки доходности на уровне 3% на старую РБА и 16,74% на новую. По словам Визира, установленные параметры до сих пор являются предметом экспертной дискуссии учитывая желание ввести для ОСРов новые показатели эффективности.



Визир также ответил на обвинения, что ОСР требуют установления нормы доходности на старую базу на уровне 6-8-10%, что собрать с потребителей еще больше средств. Он заявил, что ОСР не настаивают на увеличении ставки доходности до 8-10%.



«Установление ставки 6% - не требование ОСР, а рекомендация Национального Совета Реформ, что рассчитывает таким образом снизить стоимость присоединения к электросетям. Ведь за счет увеличения ставки планируется усиление резерва мощности оборудования за счет ОСР и отмена платы за присоединенную мощность для клиента. Что в результате? Более выгодные условия присоединения к сетям, рост в рейтинге Doing Business за счет пункта Getting Electricity», - убеждает Александр Визир.



Напомним, ранее Олег Козачук, глава Хмельницкоблэнерго заявил, что от RAB-тарифов выиграет и потребитель, и энергетики.