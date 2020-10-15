Олигархи Игорь Коломойский и Виктор Пинчук зависимы от России. Прожлить сверхприбыли за счет умирающей государственной энергетики, они помогают Путину дестабилизировать украинскую энергетику. Отдают они себе в этом отчет или нет, но они приближают отключение света во всей стране и выход на сцену русских с предложением помочь.

Россия до последнего времени теряла как экономическое, так и политическое управление над Украиной. Но попытки реванша не прекратятся до конца 4 президентства Путина. Поэтому они дергают за ниточки немного обедневших и поэтому прикормленных олигархов в Украине. Наиболее отзывчивыми стали Коломойский и Пинчук.

С их помощью Россия пытается добить украинскую энергетическую отрасль, которая с начала года находится в глубоком кризисе. Под ударом оказался также начавший стремительное развитие сектор зеленой энергетики. Полный отказ от энергоресурсов агрессора – страшный сон нашего северного соседа.

Построенные в Украине солнечные и ветровые станции не требуют угля, газа, нефти и прочих традиционных ресурсов. А последних как раз в РФ полно и поэтому она распоряжается ими в качестве оружия и рычага давления на другие государства.

В свою очередь у Пинчука и Коломойского, кроме сотрудничества с РФ, есть другие явные мотивы. Они осознанно упустили момент для строительства зеленых мощностей, а теперь кусают локти и всячески создают проблемы иностранным инвесторам и Ахметову, который вскочил в этот поезд. Большая цель, о которой говорят сами инвесторы рейдернуть зеленые электростанции.

Коломойский. Платят лохи

Когда-то назвавший себя «проукраинским» олигарх Игорь Коломойский закончился. Теперь он всячески подыгрывает России, если есть возможность на этом заработать.

Почти сразу же после инаугурации Зеленского – летом 2019 года Коломойский установил контроль над государственной «Центрэнерго». Потом он нащупал точки соприкосновения с Россией. На теплоэлектростанции «Центрэнерго» он с помощью компаний прокладок начал возить российский уголь. В итоге Центрэнерго закупала топливо по завышенным ценам, прибыль оседала на прокладке, а государство получало убытки.

Следующим этапом экономического сотрудничества Коломойского с РФ стал импорт электроэнергии. С помощью ручного депутата, который курирует энергетику в парламенте, Андрея Геруса олигарх пролоббировал возможность продажи в Украине российской электроэнергии. Украина даже потратила на это сотни миллионов гривен.

Только за два первых месяца текущего года, по данным Государственной таможенной службы, Украина импортировала из РФ электричества на 25,81 миллиона долларов, а из Беларуси - более чем на 7,5 миллиона долларов.

Когда обрушился шквал критики на российский ток в Украине для снижения градуса накала был открыт импорт электроэнергии еще и из Беларуси. Однако по факту, как показали результаты поддержки Путиным нелегитимного Лукашенко, это тоже был российский ток.

Не стоит также забывать, что ферросплавные, химические и другие предприятия Коломойского решили не платить государственной НЭК Укрэнерго. С августа 2019 года они с помощью продажных судебных решений получили возможность платить Укрэнерго значительно меньше, чем все промышленные игроки. И это продолжается до сих пор. То есть все платят за Коломойского.

К тому же, в августе текущего года Александр Дубинский, который тоже очень помогает Коломойскому, подал представление в Конституционный суд Украины о якобы неконституционности действия зеленых тарифов в Украине. Естественно, это вызвало шквал критики иностранных инвесторов, которые вложили в страну миллиарды евро в зеленые электростанции, и они уже готовы идти в международные арбитражи.

Пинчук. С Россией в сердце

Экономические взаимоотношения Виктором Пинчуком и Россией были более тесные с самого начала становления олигарха. Приватизированные им предприятия и даже построенный завод Интерпайп Сталь были ориентированы прежде всего на российский рынок. Они выпускали трубы для нефтегазового комплекса РФ, а также железнодорожные колеса для РЖД.

Как бы не пытался Пинчук с помощью своего подручного члена набсовета в Укрзализныце Сергея Лещенко пролоббировать многомиллиардные контракты на поставки колес «Укрзализныце» все попытки закончились ничем. К тому же толку от Лещенко по факту оказалось мало – АМКУ решил не допустить компании Пинчука к поставкам колес на украинскую железную дорогу. Поэтому единственным рабочим вариантом для олигарха остается сотрудничество с РФ.

С началом войны на Донбассе и аннексией Крыма экономические, как и политические связи, Украины с Россией охладели. Это сильно ударило по бизнесу Пинчука. Перспективы бедной старости его жутко удручала, поэтому он пошел на договоренности с Россией. И теперь он за торговые контракты для своих заводов помогает России в политической и экономической плоскости. Хотя важно отметить - не так топорно, как Коломойский.

Пинчук решил подсобить Коломойскому в уничтожении энергетики Украины в угоду РФ. Летом этого года с помощью своего депутата в фракции «Слуга народа» Дмитрия Кисилевского он пролоббировал правку в закон о сокращении зеленых тарифов и ввел понятие «зеленая металлургия».

Оно ново для Украины и было внедрено лишь с одной целью – экономить и задно дестабилизировать финансовые расчеты на рынке электроэнергии. По задумке, предприятия, которые могут получить статус «зеленой металлургии», могут платить льготную цену за передачу электроэнергии госкомпании «Укрэнерго». Именно той, которой и так не доплачивает Коломойский, и у которой к концу года текущего года насчитывается убыток в размере более чем 20 млрд грн.

Благодаря «зеленой металлургии» завод Интерпайпа сэкономит 200 млн грн в год только на этой правке и эти же 200 млн грн придется заплатить снова таки бизнесу, и простым гражданам.

С большой долей вероятности к предприятиям зеленой металлургии захотят присоединиться ферросплавные, химические заводы Коломойского и даже Кременчугский НПЗ. Выбыть нужную справку олигархам в Минэкономразвития не составит труда.

Все эти действия двух олигархов привели к тому, что на рынке электроэнергии возник глубочайший за время независимости кризис, говорят в Кабмине. Многомиллиардные долги теперь собираются покрывать не только за счет ответственного малого, среднего, большого бизнеса, но и за счет простых украинцев.

Привыкшие к доению госпредприятий олигархи не могут позволить себе купить или построить зеленые электростанции. Поэтому в угоду России создают условия для удобного им рэкета и установления контроля над финансовыми доходами предприятий, построенных на деньги европейских и украинских инвесторов.