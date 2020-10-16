Непогашение задолженности перед инвесторами, которые вложили средства в развитие зеленой энергетики Украины, ставит под угрозу выполнение государством соглашения с ЕС и закрывает возможность получения финансовой помощи стране от международных финансовых учреждений.

Об этом в ходе презентации исследования «Задолженность в секторе ВИЭ: пути выхода из кризиса неплатежей» заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Эксперт отметил, несмотря на принятие закона №810-ІХ, которым предусмотрено осуществление полных расчетов по «зеленому» тарифу и погашение задолженности перед производителями «зеленой» электроэнергии, государство не выполняет свои обязательства.

"В сентябре в целом расчеты перед "зеленой" генерацией составили лишь 27%. То есть, несмотря на определенные положительные сдвиги, долговая ситуация сохраняется абсолютно неприемлемой. И, по нашим расчетам, если так далее будет продолжаться и фактически государство будет игнорировать предложенные меры, то общая сумма задолженности до конца года составит 32,5 миллиарда гривен», - рассказал Омельченко.

По его словам, такая ситуация может повлечь не только коллапс в отечественной энергоотрасли, но и будет иметь для Украины негативные политические последствия.

"Будут иметь место политические последствия, в частности в части рисков срыва выполнения обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и Парижского климатического соглашения, что максимально усложнит присоединение Украины к финансовой программе Европейского Союза, связанной с Green Deal. Таким образом, будет происходить отход от евроинтеграционного вектора развития нашего государства, который закреплен в Конституции Украины», - пояснил Омельченко.

Эксперт добавил, что в случае непогашения задолженности перед иностранными инвесторами в отрасль ВИЭ, Украина не сможет рассчитывать на международную финансовую помощь, гранты, и инвестиции со стороны международных финансовых учреждений для развития «зеленой» генерации.

Напомним, что 1 августа вступил в силу закон №810-IX, который подписал президент Владимир Зеленский. Задача закона - и основные положения меморандума между Кабмином и иностранными инвесторами в ВИЭ. Закон предусматривает, в частности, снижение зеленых тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, и тому подобное.



Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно выплатить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% - в 2021 году. Со своей стороны, меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию начиная с августа этого года. По состоянию на начало октября накопленные долги за предыдущие периоды не погашен, уровень расчетов за электроэнергию с ВИЭ за август составляет 100% (со значительным опозданием), за сентябрь - 27%.

Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной раде законопроект о поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями зеленой энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.



Председатель Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в интервью изданию Лига.Бизнес заявил, что поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т. ч. перед инвесторами в зеленую энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе.

Вместе с тем, ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями зеленой электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы проекты зеленой энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По информации из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.