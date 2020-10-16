Ситуация с железнодорожной инфраструктурой в Украине является вопиющей и опасной для осуществления перевозок.

Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев.

«На сегодня сложилась вопиющая ситуация с инфраструктурой в»Укрзализныце". Дело в том, что финансовые планы в последние годы и планы по реконструкции дорог, к сожалению, не выполняются и остаются только на бумаге. На сегодня ситуация с безопасностью движения очень серьезная, опасная», - рассказал Бондарев.

По его словам, из-за плохого, практически аварийного, состояния железнодорожных путей значительно увеличивается время перевозок по железной дороге, от чего страдают как предприниматели, так и пассажиры. При этом, несмотря на регулярные повышения тарифов на перевозки, «Укрзализныця» не инвестирует средства в обновление инфраструктуры и улучшение качества своих услуг.

"Бизнес и пассажиров обслуживает устаревший парк-и локомотивный парк, и вагоны, пути. Вся инфраструктура устарела. Деньги туда не вкладываются. Поэтому качество услуги остается на очень низком уровне и ухудшается каждый год», - пояснил Бондарев.

Депутат обратил внимание, что «Укрзализныця» даже не имеет плана по восстановлению инфраструктуры. «Сегодня вообще нет документа, которым Укрзализныця регламентирует свое развитие. Нет себестоимости предоставляемых услуг, нет понятных планов по восстановлению инфраструктурных объектов, к сожалению, вообще", - подчеркнул он.

Ранее директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк заявил, что «Укрзализныця» должна инвестировать в восстановление инфраструктуры, ведь уровень изношенности путей чрезвычайно высокий, что является опасным для пассажиров и грузовых перевозок.