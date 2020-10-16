Повышение тарифа на передачу электроэнергии на 30%, запланировано НКРЭКП, серьезно ударит по бизнесу. Это значительно ухудшит макроэкономическую ситуацию в Украине, приведет к закрытию предприятий на рост количества безработных

Об этом говорится в открытом письме Ассоциации «Укрметаллургпром», адресованном председателю НКРЭКП Валерию Тарасюку и и.о. Министра энергетики Украины Ольге Буславець.

Как сказано в письме, за первую половину 2020 падение промышленного производства достигло 7,7%, а ущерб промпредприятий составил 40 млрд грн. Капитальные инвестиции в промышленность за 6 мес. сократились на 37,5 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

«Учитывая эти обстоятельства, просим вас не допустить роста тарифа на передачу электроэнергии. Ведь в результате такого шага значительная часть предприятий станет убыточным, что приведет к дальнейшему падению производства и занятости », - сказано в письме.

Металлурги напоминают: в момент внедрения «зеленого» тарифа гарантии производителям энергии из возобновляемых источников предоставляла государство. Поэтому именно она и должна платить по «зеленому» тарифу - путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

«В соответствии с Законом № 810-их, Кабинет Министров Украины погасить задолженность ГП« Гарантированный покупатель »перед субъектами хозяйствования, которые производят электрическую энергию из альтернативных источников энергии, образовавшейся по состоянию на 1 августа 2020 путем оформления облигаций внутреннего государственного займа с сроком обращения пять лет. Кроме этого, КМУ должен предусмотреть в бюджете расходы на финансовую поддержку Гарантированного покупателя для оплаты «зеленой» электроэнергии в объеме не менее 20% выработки », - говорится в открытом письме Ассоциации.

Вместе с тем, уверены металлурги, следует ликвидировать схемы, которые, согласно информации СМИ, действующих на рынке электроэнергии и по которым ГП «Гарантированный покупатель» недополучает миллиарды гривен дополнительных доходов, которые могли пойти на поддержку ВИЭ.

«Учитывая ожидаемые негативные последствия от роста тарифа Укрэнерго, просим НКРЕКП оставить тариф на передачу электроэнергии на текущем уровне в 240 грн. / МВт.ч», - резюмировали в Ассоциации.

Напомним, НКРЕКП предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%.

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко назвал намерение НКРЕКП поднять тариф «Укрэнерго» схеме обкрадывания потребителей электроэнергии. В свою очередь эксперт Экономической дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что на попытку повысить тариф «Укрэнерго» должна жестко отреагировать Антимонопольный комитет.