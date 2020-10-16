Это приближает Украину к уплате $3,5 млрд штрафа

Украинская власть за 1,5 месяца ничего не сделала, чтобы избежать международного арбитражного суда по АО "Мотор Сич". Это приближает Украину к уплате $3,5 млрд штрафа китайским инвесторам предприятия.

Об этом заявил эксперт Александр Охрименко, информирует "РБК-Украина".

"Удивительно, но украинская власть пока не сделала совершенно ничего, чтобы избежать международного арбитражного суда по "Мотор Сичи". Китайские инвесторы предложили доарбитражное урегулирование еще 4 августа, подав претензию в Минюст, но обсуждение проблемы по существу так и не начато! Ни ОП, ни Кабмин, ни РНБО, ни СБУ, ни АМКУ, никто из профильных министерств не удосужился заняться вопросом, который может обойтись украинским налогоплательщикам в три с половиной миллиарда долларов США", - говорит эксперт.

По его мнению, украинская власть не проявляет интереса к переговорам с китайскими инвесторами "Мотор Сичи". Но это не помогает снять вопрос конструктивным образом, а шаг за шагом приближает государство Украина к международному арбитражу.

"Раз рабочая группа не создана, переговорный процесс не сдвинулся с места. И впереди все отчетливее маячит судебный процесс, который обойдется Украине в $3,5 млрд и нанесет практически некомпенсируемый ущерб остаткам нашего инвестиционного имиджа", - добавляет он.

Кроме того, по его информации, в международном арбитраже представлять интересы "Мотор Сичи" одна из самых крупных и респектабельных юридических фирм из США.

"Это еще больше повышает шансы китайских инвесторов на победу в суде и делает практически неотвратимой уплату многомиллиардного штрафа, если дело дойдет до международного арбитража. При этом участие американских юристов начисто развеивает мифы о том, что все в США яростно противятся китайским инвестициям в "Мотор Сич". Американцы прагматичны во всем, и нам надо брать с них пример", - убежден эксперт.

Напомним, ранее китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина.

На данный момент соответствующая претензия уже подана в Минюст, как сообщил представитель Skyrizon.

В документе, который в юридической практике называется Notice of Investment Dispute китайские инвесторы заявляют о нарушении Украиной ее международных обязательств, закрепленных в Соглашении между правительством Украины и правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Ущерб от сложившейся ситуации, которая отрицательно сказывается на взаимоотношениях Skyrizon и ее аффилированных структур с банками и биржевых котировках, китайские инвесторы оценивают в более, чем $3,5 млрд.

Инвесторы призвали государство Украина немедленно начать переговоры и прекратить незаконную деятельность органов украинской власти по отношению к ПАО "Мотор Сич" и его акционерам. Если же Украина не сможет оперативно отреагировать и начать переговоры или иным образом выполнить свои международные обязательства, китайские инвесторы воспользуются своим правом начать арбитражное производство.