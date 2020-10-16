Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк в 2019 году не проходил специальную проверку перед назначением в комиссию

Об этом сообщил депутат Михаил Волынец со ссылкой на ответ Министерства юстиции.

«В Минюсте официально подтвердили, что глава «независимого регулятора» Валерий Тарасюк 2019 не проходил специальную проверку перед назначением на должность члена НКРЕКП. Данные о наличии у него корпоративных прав, в том числе владение кипрским офшором Deelack Investments Limited, не проверялись», - сообщил Волынец на своей странице в Facebook.

Волынец напомнил, что сейчас Нацагентство по противодействию коррупции проводит антикоррупционную проверку Тарасюка из-за конфликта интересов, связанного с энергокомпанией родного брата.

«Ситуация касательно деятельности семейного энергетического бизнеса родного брата Тарасюка пока исследуется НАЗК. 12 октября Окружной административный суд Киева зарегистрировал мой иск к Кабинету Министров с требованием уводить руководителя НКРЭКУ из-за обнаруженных в его действиях грубых нарушениях действующего украинского законодательства», - сообщил Волынец.

Он подчеркнул, что Валерий Тарасюк несет персональную ответственность за кризис на рынке электроэнергии и угля.

«Тарасюк несет персональную ответственность за крупнейший за годы независимости энергетический кризис, из-за которого шахты и горняки в течение 4 месяцев находились без работы - в вынужденном простое», - добавил Волынец.

Напомним, на 7 октября НАЗК начало проверку главы НКРЭКУ Тарасюка за бизнес-интересов его брата в энергетике.

Эти факты обнаружили депутаты-члены Временной следственной комиссии. По их информации родной брат председателя НКРЭКУ руководит компанией «Эф энд Эм Украина», во время работы Тарасюка в НКРЭКУ работала на рынке электроэнергии и была контрагентом ряда государственных предприятий энергетического сектора.

Кроме того, депутаты установили, что после 2014 года Тарасюк регулярно посещал Россию, в том числе прямым железнодорожным сообщением Киев-Москва летом 2018 года.