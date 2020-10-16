Решение Офиса генерального прокурора по делу «Роттердам+» в очередной раз подтвердило обоснованность его закрытия и отсутствия в деле состава преступления
Об этом заявила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.
«Это является еще одним из обоснований, доказывающим законность постановления прокурора САП. Этот документ в том числе должен быть принят во внимание, поскольку правоохранительная, общегосударственная политика должна быть единой, не противоречивой, предсказуемой и последовательной», - заявила адвокат.
Она напомнила, что обоснованность закрытия дела «Роттердам+» черед отсутствие в нем состава преступления в сентябре также подтвердил Высший антикоррупционный суд.
На данный момент ВАКС рассматривает второй аналогичный иск против закрытия дела, поданный Никопольским заводом ферросплавов Игоря Коломойского и Центром противодействия Коррупции Виталия Шабунина.
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По словам Дригваль, адвокаты стороны защиты заинтересованы в скорейшем завершении этого судебного процесса, который представители Коломойского и активисты пытаются превратить в самопиар.
«Это все-таки делается с целью популяризации этого процесса, скажем, такого не совсем компетентного пиара лично себя или, возможно, компании, которую представляют адвокаты», - добавила адвокат.
Напомним, дело «Роттердам+» было закрыто в отношении подозреваемых лиц 27 августа из-за отсутствия достаточных доказательств их вины и исчерпанные возможности для их получения.
Решение о закрытии дела в отношении подозреваемых принято после получения вывода финальной комплексной экспертизы СБУ, которая 11 августа не подтвердила ущерб от действия формулы.
Решение САП о закрытии дела было обжаловано в Высшем антикоррупционном суде. 24 сентября ВАКС отклонил иск экс-надрепа Виктора Чумака и признал решение прокурора САП о закрытии дела законным и обоснованным.
29 сентября законность закрытие дела подтвердил Офис генерального прокурора.