Решение Офиса генерального прокурора по делу «Роттердам+» в очередной раз подтвердило обоснованность его закрытия и отсутствия в деле состава преступления

Об этом заявила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

«Это является еще одним из обоснований, доказывающим законность постановления прокурора САП. Этот документ в том числе должен быть принят во внимание, поскольку правоохранительная, общегосударственная политика должна быть единой, не противоречивой, предсказуемой и последовательной», - заявила адвокат.

Она напомнила, что обоснованность закрытия дела «Роттердам+» черед отсутствие в нем состава преступления в сентябре также подтвердил Высший антикоррупционный суд.

На данный момент ВАКС рассматривает второй аналогичный иск против закрытия дела, поданный Никопольским заводом ферросплавов Игоря Коломойского и Центром противодействия Коррупции Виталия Шабунина.

По словам Дригваль, адвокаты стороны защиты заинтересованы в скорейшем завершении этого судебного процесса, который представители Коломойского и активисты пытаются превратить в самопиар.

«Это все-таки делается с целью популяризации этого процесса, скажем, такого не совсем компетентного пиара лично себя или, возможно, компании, которую представляют адвокаты», - добавила адвокат.

Напомним, дело «Роттердам+» было закрыто в отношении подозреваемых лиц 27 августа из-за отсутствия достаточных доказательств их вины и исчерпанные возможности для их получения.

Решение о закрытии дела в отношении подозреваемых принято после получения вывода финальной комплексной экспертизы СБУ, которая 11 августа не подтвердила ущерб от действия формулы.

Решение САП о закрытии дела было обжаловано в Высшем антикоррупционном суде. 24 сентября ВАКС отклонил иск экс-надрепа Виктора Чумака и признал решение прокурора САП о закрытии дела законным и обоснованным.

29 сентября законность закрытие дела подтвердил Офис генерального прокурора.