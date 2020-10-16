Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook.

Как пишет Знай.юа, далее приводятся слова автора без комментариев.

Снижение экономической активности, спад промышленного производства и уменьшение проверок в сфере охраны окружающей среды имели бы уменьшить размер убытков и штрафов причиненных государству. Однако! Только за 9 месяцев этого года ДЭИ удалось рассчитать сумму убытков за нарушение требований природоохранного законодательства на 140% больше чем за аналогичный период прошлого года!

За январь-сентябрь 2020 года, несмотря на пандемию Cоvid-19, ДЭИ провела 23 109 проверок, что на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 (30 830 проверок). За нарушение требований природоохранного законодательства составлено 24 666 протоколов об админправонарушениях, что на 20% меньше по сравнению с январем-августом 2019 (31 074). Несмотря на меньшее количество проверок, нарушителей много и рассчитанная сумма убытков значительно больше чем в 2019 году.

Зниження економічної активності, спад промислового виробництва та зменшення перевірок у сфері охорони довкілля мали б... Gepostet von Андрій Мальований am Freitag, 16. Oktober 2020

В правоохранительные органы направлено 627 материалов по признакам преступления против окружающей среды. По состоянию на сентябрь текущего года открыто 357 уголовных производств.

Общая сумма рассчитанных убытков, причиненных государству вследствие нарушения требований природоохранного законодательства, составляет 1 млрд 142 млн 27 тыс 79 грн! Это + 140% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года! Напомню, в 2019 году в ДЭИ рассчитали 471 млн. 645 тыс 542 гривны убытков.

С целью возмещения убытков нарушителям природоохранного законодательства предъявлено претензий и исков на общую сумму

709 млн 688 тыс 466 грн, а это дополнительно 130% к прошлогодней цифре, которая составляла 305 млн 951 тыс 683 грн.

С целью прекращения негативного воздействия на окружающую природную среду при осуществлении производственной деятельности, по исковым заявлениям территориальных и межрегиональных территориальных органов Госэкоинспекции, в 18 случаях по решению суда ограничен или (временно) приостановлена деятельность субъектов хозяйствования до устранения выявленных нарушений.