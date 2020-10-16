Средства от экологического налога не направляются на природоохранные мероприятия, и повышение ставки налога не улучшит экологическую ситуацию. Об этом заявил директор GMK Center Станислав Зинченко.

"Сегодня прямой связи между экологическим налогом и финансированием природоохранных мероприятий нет. Поэтому это цинизм - вести дискуссию так, что если мы повышаем экологический налог, то станет воздух чище. Государство не распоряжается этими средствами для природоохранных мероприятий", - рассказал Зинченко.

По его мнению, для того, чтобы средства действительно способствовали улучшению экологической ситуации, государство должно предоставить возможность предприятиям использовать часть эконалога на екомодернізацію.

"Надо предоставить возможность предприятиям уменьшить начисленные суммы эконалога до 70% или иной размер на объекты экомодернизации, если бизнес является успешным в экомодернизации, и мы видим успешность. Весь бизнес имеет стратегии устойчивого развития. Он имеет программы стимулирования природоохранных мероприятий и экологической модернизации", - считает Зинченко.

Эксперт также подчеркнул: сейчас средства от экологического налога направляются в общий фонд бюджета, в то время как лучше было бы отсчитывать их в специальный фонд, чтобы иметь возможность использовать по целевому назначению.

"Мы поддерживаем предложения обеспечить зачисление средств эконалога в специальные фонды с распределением 70% на местные бюджеты. Потому что предприятия расположены в конкретных регионах. Это вопрос устойчивого развития регионов. Не нужно собирать все средства в бюджет", - считает Зинченко.

Ранее координатор Комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской бизнес ассоциации Ольга Бойко заявила, что предложенное правительством повышение ставок эконалога не приведет к улучшению состояния окружающей среды, эти средства пойдут на проедание. По ее словам, на экологические мероприятия в проекте бюджета-2021 намерены направить в 7 раз меньше средств, чем в 2019 году.

Напомним, Американская торговая палата (АСС) ранее призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию затрат на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.