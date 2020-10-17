Непрофессиональные и предвзятые действия НКРЭКУ в течение последнего года привели к банкротству угольной и энергетической отрасли.

Об этом заявил лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец в авторской колонке для издания "Главком".

"Эту хронологию стоило задокументировать для дальнейшего расследования и привлечения к ответственности виновных в полной деструкции украинской угледобычи и украинской энергетической отрасли", - отметил Волынец.

По его словам, год назад произошло событие, которое и определило катастрофический вектор развития украинской энергетики и угольной отрасли – открытие импорта из России.

"Затем был реализован комплекс непрофессиональных, бестолковых и порой откровенно мотивированных решений НКРЭКУ, которые привели к дефолту отрасли", - подчеркнул народный депутат.

Напомним, по состоянию на сентябрь 2020 года, задолженность на энергорынке достигла 50 млрд грн. Часть этого долга приходится на международных инвесторов в сектор ВИЭ, которые инициировали арбитраже против Украины.

Ранее временная следственная комиссия по расследованию причин возникновения кризиса в энергетике установила, что именно на НКРЭКУ лежит ответственность за схемы и махинации на рынке электрической энергии, которые привели к миллиардным убыткам государственных компаний «Энергоатом» и «Укрнерго».

Выводы ВСК подтвердил и Антимонопольный комитет, который еще в июле 2020 года обязал НКРЭКУ прекратить искусственное ограничение конкуренции.

Действующий состав НКРЭКУ был назначен в октябре 2019 года президентом Владимиром Зеленским. Сейчас Окружной админсуд рассматривает иск народного депутата Волынца к правительству с требованием отставки руководства НКРЭКУ.