Детективы НАБУ и судебный эксперт Ирина Педь проводили следственные действия после закрытия дела «Роттердам+», что было грубым нарушением закона, а теперь пытаются избежать за это юридической ответственности

Об этом в колонке для издания «Обозреватель» сообщила адвокат по делу «Роттердам+» Наталья Дригваль.

«Очевидно, что детективы НАБУ и эксперт Ирина Педь при помощи СМИ пытаются отвлечь внимание от своих противоправных действий, инициировав незаконное уголовное производство якобы по факту «давления на эксперта» в качестве акта мести», - сообщила адвокат.

При этом, по словам Дригваль, циничность и лживость подобных утверждений легко опровергается официальными документами, направленными эксперту стороной защиты еще в сентябре 2020 г. в качестве просьбы воздержаться от нарушения закона, поскольку следственные действия на тот уже были запрещены.

«Однако дальнейшее поведение Ирины Педь только лишний раз подтвердило наличие стойкой коалицию двух «независимых» органов в борьбе против формулы «Роттердам+». «Мы расцениваем такие действия очередным непрофессионализмом со стороны НАБУ, грубым попранием закона, которое выразилось в настоящий момент в инициирование заангажированных уголовных преследований изобличающих их лиц», - подытожила Дригваль.

Напомним, 2 октября, спустя более месяца после закрытия дела «Роттердам+» представители НАБУ заявили о наличии у бюро выводов частного эксперта Ирины Педь, который якобы подтвердила наличие убытков.

8 октября ГБР открыло уголовное производство по факту составления заведомо ложного вывода экспертизы. Статья, по которой ГБР открыло дело предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

По данным адвокатов по делу «Роттердам+», в течение 2019-2020 гг. частный адвокат Ирина Педь получила без конкурсов от НАБУ 520 тыс. грн. Она получила без конкурса 14 из 17 тендеров бюро на проведение экспертиз. Эту информацию Педь подтвердила на пресс-конференции 13 октября, но отвечать на вопросы журналистов отказалась.

Также известно, что до работы с НАБУ, Ирина Педь, согласно данным Единого реестра судебных решений, специализировалась на оценках стоимости гаражей, паркомест и другого имущества в рамках раздела наследства, а также проводила расчет пени по кредитным картам с лимитом 5000 грн.