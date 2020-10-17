Турецким властям и бизнесу целесообразно очень осторожно относиться к обещаниям руководства Украины о взаимодействии и совместных разработках в авиастроительной отрасли.

Так Андрей Пилипенко, член правления украино-китайского инвестиционного клуба, прокомментировал сообщения СМИ о результатах визита украинской делегации в Турцию для переговоров, в том числе, и по вопросам военно-технического сотрудничества.

«Наверно уже все забыли историю 2017 года, уверен, было бы не лишним напомнить ее туркам — напоминает эксперт, — Тогдашний первый вице-премьер Степан Кубив помпезно открывает завод для совместного производства авиационных двигателей ПАО «Мотор Сич» и китайскими инвесторами предприятия в КНР. Вcе слышали бравурные заявления о сотрудничестве, о будущем совместном производстве и сервисном обслуживании авиационных двигателей. Кубив уверял китайскую сторону в незыблемой надежности Украины как партнера в этом проекте. Но через несколько месяцев ситуация кардинально поменялась: акции «Мотор Сич» арестованы, три года подряд акционеры компании топчутся под воротами. А сейчас китайские инвесторы проходят круги ада по украинской системе правосудия, пытаясь защитить свои интересы и миллиардные в долларовом исчислении инвестиции. А Украине «светит» иск в международном арбитраже о компенсации потерь китайских инвесторов в размере $ 3,5 млрд», — напомнил Андрей Пилипенко вкратце кейс «Мотор Сичи».

Таким образом, эксперт подчеркнул, что украино-китайский проект по «Мотор Сичи» тоже имел поддержку украинских властей на высшем уровне и публично был обозначен как один из приоритетных для украинской власти. Сегодня предприятие балансирует на грани банкротства, не имеет рынков сбыта и финансовых ресурсов для развития. А китайские инвесторы объявили о намерении взыскать с государства Украина в процессе арбитражного производства $3,5 млрд. «Таков бесславный итог некогда перспективного международного проекта: Украина теряет производителя и технологии, зарубежные инвесторы — свои вложенные миллиарды. Такова цена заявлений и обещаний украинской власти, какие бы имена ни носили ее действующие представители». — сетует Андрей Пилипенко, и грустно шутит: «Может сложиться так, что туркам придется становиться в очередь за китайцами в международном арбитраже, а потом многие годы ждать компенсации своих потерь, потому что Украина не такая богатая страна».