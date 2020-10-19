Руководство НКРЭКУ через грабительские схемы на рынке довело энергорынок до катастрофы, а теперь свои злоупотребления пытается прикрыть очередным поднятием тарифов для небытовых потребителей.

Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Повышение тарифа для «Укрэнерго» - это попытка Тарасюка и остальных членов комиссии, которую хотят признать коррупционной, переложить ценовую ответственность на народ. Так, за счет различных схем НКРЕКП довела отрасль до катастрофы, а теперь протянули свои ручонки к кошелькам рядовых украинцев», - заявил Корольчук.

По информации эксперта, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирный банк также обеспокоены качеством работы действующего состава НКРЭКУ и в течение последних полугода призывают обновить его.

«Ну вот за что такое «счастье» Украине - постоянные скандалы вокруг регулятора? В придачу ЕБРР и Всемирный банк уже полгода все пороги в Украине обивают и просят наконец забрать «временный» состав НКРЕКП», - отметил Корольчук.

По его словам, сейчас Окружной админсуд Киева рассматривает иск депутата Михаила Волынца об отставке руководства НКРЭКУ из-за многочисленных злоупотреблений этого органа.

Напомним, на 7 октября НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Тарасюка по бизнес-интересам его брата в энергетике.

Эти факты выявили депутаты-члены Временной следственной комиссии. По их информации родной брат главы НКРЕКУ руководит компанией «Эф энд Эм Украина», во время работы Тарасюка в НКРЕКУ работала на рынке электроэнергии и была контрагентом ряда государственных предприятий энергетического сектора.

Кроме того, депутаты установили, что после 2014 года Тарасюк регулярно посещал Россию, в том числе прямым железнодорожным сообщением Киев-Москва летом 2018 года.

Действующий состав НКРЭКУ был назначен президентом Владимиром Зеленским в октябре 2019 года.