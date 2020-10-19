"Укрзализныце" нужно инвестировать в первую очередь в тягу и развитие инфраструктуры.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, для «Укрзализныци» первоочередным является решение проблемы нехватки локомотивов, и именно в них нужно инвестировать средства, а не в покупку новых вагонов вместо тех, которые планируют списать.

"Мы можем иметь сотни тысяч вагонов. Но если нечем их возить, то они просто будут стоять, как брошенные поезда. И это, кстати, постоянная картинка для «Укрзализныци» на протяжении последних лет, когда просто по 30-40-50-100 вагонов стоят на тупиковых ветках, ничего не везут, потому что банально отсутствуют локомотивы», - рассказал Омелян.

По мнению экс-министра, в нынешних кризисных условиях внимание «Укрзализныци» должно быть сконцентрировано на тяге, локомотивах и ремонте существующей инфраструктуры. Что же касается инициативы сократить срок эксплуатации железнодорожных вагонов, из-за чего многие из них придется списать, то Омелян считает, что ее целесообразность стоит обсудить с бизнесом, прежде чем принимать решение.

«Видимо, все-таки рационально встретиться с бизнесом и проговорить политику компании. На что способен бизнес? Готовы ли украинские компании сейчас закупить десятки тысяч новых вагонов? Или у них достаточно для этого ресурса?",- подчеркнул Емельян.

Ранее народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что инициатива Мининфраструктуры ограничить срок использования железнодорожных вагонов приведет к списанию 89 тысяч вагонов, что вызовет дефицит подвижного состава и как следствие - коллапс в промышленности и агросекторе.

В то же время президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул, что списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит «Укрзализныцю» покупать новые, хотя гораздо важнее направлять инвестиции в обновление железнодорожной инфраструктуры.