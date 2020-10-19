Инициатива Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов не выгодна никому из участников рынка и приведет к дефициту вагонов

Об этом говорится в материале «Mintrans».



По оценке Федерации работодателей транспорта Украины, в случае введения ограничений по срокам эксплуатации железнодорожных вагонов, к 2025 году нужно будет списать более 25 тыс. вагонов, что создаст дефицит в более 3 тыс. вагонов.



Исполнительный директор «Ассоциации производителей ферросплавов» Сергей Кудрявцев подчеркнул, что дефицит вагонов негативно скажется на работе металлургов.



«Для наших предприятий полувагоны — основной инструмент в перевозках. Мы и так их латаем и перелатываем. Обновлять подвижной состав, конечно, надо, но не за счет предприятий-грузоотправителей», - сказал Кудрявцев.



Кроме того, это решение приведет к серьезному сокращению вагонного парка и самой «Укрзализныцы». Так, собеседник издания в УЗ прогнозирует, что компания может полностью лишиться своих зерновозов.



«Результатом принятия этого документа может стать сильное сокращение доли УЗ на рынке перевозки зерновых. До 2025 года компания может вообще лишиться своего парка зерновозов из 10 тыс. штук, поскольку по большей части его надо будет списать», - говорит собеседник в УЗ.



В издании также подчеркнули: не поможет это решение и отечественным вагоностроителям, которые могли бы рассчитывать на рост заказов на новые вагоны.



«Ожидалось, что проект поможет вагоностроителям. Но и они критикуют документ. Дело в том, что в проекте приказа МИУ уточняется, что ограничения не распространяются на вагоны, собственники которых успели продлить сроки их эксплуатации до вступления в силу этого приказа. Для полувагонов этот срок составляет 11 лет, а для зерновозов 15 лет. То есть к нормативному сроку эксплуатации полувагонов в 22 года можно добавить 11, а для зерновозов к 20 годам - 15. Этим продлением успели воспользоваться многие импортеры вагонов из РФ», - сообщает «Mintrans»..



По словам гендиректора «Аурум Груп» Андрея Жария, фактически эта норма сводит на «нет» весь смысл ограничений, поскольку многие участники рынка, в том числе УЗ, продлевают сроки эксплуатации вагонов на максимально возможные периоды.



Ранее президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы.



В свою очередь вице-президент Всеукраинской Аграрной Совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры списывать рабочие вагоны только из-за возраста очень странным решением, отметив, что вагоны нужно списывать исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.