Дополнительные 10 млрд грн от стимулирующего тарифа для облэнерго не приведут к значительному удорожанию для потребителя, но позволят уменьшить стоимость присоединения к сетям и в перспективе приведут к снижению тарифа. Об этом заявил советник министра энергетики, замглавы Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Сергей Чех.

Сергей Чех пояснил, что дополнительные 10 млрд грн, которые получат энергетики при внедрении стимулирующего тарифа для облэнерго со ставкой 6% доходности на существующие активы, не приведут к значительному подорожанию электроэнергии для потребителей. Поскольку составляют только 3% от общего объема рынка электроэнергии в 2021 году.

«По прогнозам экспертов, в 2021 году объем рынка электроэнергии составит около 300 млрд грн. 10 млрд грн – это около 3% производимой и реализуемой электроэнергии всего рынка электроэнергии. Что такое 3% в масштабах всего рынка – мизер в разрезе оплаты услуг потребителями», - говорит Чех.

Энергоэксперт утверждает, что зато эти 10 млрд грн помогут стимулировать развитие бизнеса и значительно снизить стоимость присоединения: «По оценкам Нацсовета реформ стандартное присоединение станет дешевле на 21%: с теперешнего уровня 1,08 тыс грн/ кВт до 0,85 тыс грн/кВт. А нестандартное присоединение в среднем по Украине уменьшится на 46% с нынешнего уровня 1,23 тыс грн/кВт до 0,66 тыс грн/ кВт».

Сергей Чех отмечает, что в перспективе увеличение присоединений за счет этих средств приведет к увеличению потребления электроэнергии и, как следствие, к уменьшению тарифа в будущем за счет увеличения объемов.

Напомним, ранее нардеп Людмила Буймистер заявила, что удешевление присоединений к электросетям необходимо для повышения позиции Украины в рейтинге Doing Business.

