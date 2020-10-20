Украинцам готовят новые наказания за неправильное ношение масок
Как передает Politeka.net, об этом свидетельствует поданный в Верховную Раду законопроект №3891, который размещен на сайте Верховной рады.
Согласно документу, маска и респиратор будут считаться правильно одетыми лишь в том случае, если они закрывают нос и рот.
"Невеста" Харламова задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "Дикая кошка"
Невестка Пугачевой в дерзком мини забыла про скромность, сверкнув сладкими местами: «Гладкий на ощупь»
Украинцам будут насчитывать пенсии по-новому, срочное сообщение ПФУ: в чем причина
С курсантом, потерявшим своих сокурсников в катастрофе АН-26, произошло чудо: "бывает один на миллион"
Если законопроект будет принят, за нахождение в зданиях и транспорте общественного типа в период карантина без правильно одетых масок украинцев будут штрафовать на сумму от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов — от 170 до 255 грн.
Такое предложение Кабмина разделило украинцев на два лагеря: одни выступили в поддержку штрафов, но были и те, кто был категорично против данной инициативы.
"Нас можно только деньгами заставить соблюдать карантин. И правильно, что хотят штрафовать. Если не понимаем, может так поймём", "По другому люди не понимают элементарного. Но спрашивать с других - мастаки. Надо наказывать однозначно", "Себя начинайте штрафовать за то, что вы обещаете и не выполняете", "Сами почти не носят, а народ заставляют, если я иду одна и никого рядом, какого черта я буду в маске", "Вместо листовок агитационных пусть маски раздают, больше пользы", "Люди сами виноваты в таком количестве заражения так что думаем", "Нашим людям не доходит, я - за", - писали украинцы в сети.
Напомним, что стало известно, что ждет школьников после выхода с каникул, заявление МОН
Как писала Politeka, Усиление карантина, в Минобразования огласили родителям свое решение
Также Politeka писала, в каникулы в школах Украины переносят, озвучены новые сроки